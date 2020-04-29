Как Россия изменила тактику на нефтяном рынке

С мая ОПЕК и некоторые другие нефтедобывающие страны, включая Россию, договорились снизить совокупную добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Ожидается, что примерно на столько же по рыночным причинам сократится производство в других странах. При этом Россия, по подсчетам консалтингового подразделения агентства Argus, взяла на себя наибольшие обязательства по сокращению добычи. Доля страны в общей квоте выросла с 18 до 26%, тогда как у всех остальных она упала – например, у ОПЕК с 69 до 63%, в том числе у Саудовской Аравии с 29 до 26%.