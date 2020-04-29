Как Россия изменила тактику на нефтяном рынке

Как Россия изменила тактику на нефтяном рынкеВместо вытеснения конкурентов мы предлагаем зафиксировать доли всех стран
Рынок стабилизируется, когда спрос восстановится. В принципе, нужно будет отслеживать такие показатели, как запасы, баланс спроса и предложения, тогда также целесообразно перейти на таргетирование доли рынка, которые занимают страны ОПЕК+ с учетом мирового роста спроса
Как говорится, now it’s official. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что считает возможным после стабилизации нефтяного рынка перейти к таргетированию долей рынка стран – участниц соглашения ОПЕК+. Ранее такую идею высказывал предправления «Газпром нефти» Александр Дюков. В переводе на простой язык это означает вот что. Россия отказывается от ценовых войн и попыток нарастить свою долю на мировом нефтяном рынке за счет других стран. Теперь мы предлагаем мягко зафиксировать доли каждой и впредь их придерживаться. Такой вот своеобразный всемирный картель – на страны ОПЕК+ приходится чуть менее половины глобальной добычи нефти.
С мая ОПЕК и некоторые другие нефтедобывающие страны, включая Россию, договорились снизить совокупную добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Ожидается, что примерно на столько же по рыночным причинам сократится производство в других странах. При этом Россия, по подсчетам консалтингового подразделения агентства Argus, взяла на себя наибольшие обязательства по сокращению добычи. Доля страны в общей квоте выросла с 18 до 26%, тогда как у всех остальных она упала – например, у ОПЕК с 69 до 63%, в том числе у Саудовской Аравии с 29 до 26%.