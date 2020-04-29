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Как Россия изменила тактику на нефтяном рынке

Вместо вытеснения конкурентов мы предлагаем зафиксировать доли всех стран
Дмитрий Симаков , шеф-редактор газеты «Ведомости»
Рынок стабилизируется, когда спрос восстановится. В принципе, нужно будет отслеживать такие показатели, как запасы, баланс спроса и предложения, тогда также целесообразно перейти на таргетирование доли рынка, которые занимают страны ОПЕК+ с учетом мирового роста спроса
Александр Новак министр энергетики РФ

Как говорится, now it’s official. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что считает возможным после стабилизации нефтяного рынка перейти к таргетированию долей рынка стран – участниц соглашения ОПЕК+. Ранее такую идею высказывал предправления «Газпром нефти» Александр Дюков. В переводе на простой язык это означает вот что. Россия отказывается от ценовых войн и попыток нарастить свою долю на мировом нефтяном рынке за счет других стран. Теперь мы предлагаем мягко зафиксировать доли каждой и впредь их придерживаться. Такой вот своеобразный всемирный картель – на страны ОПЕК+ приходится чуть менее половины глобальной добычи нефти.

С мая ОПЕК и некоторые другие нефтедобывающие страны, включая Россию, договорились снизить совокупную добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Ожидается, что примерно на столько же по рыночным причинам сократится производство в других странах. При этом Россия, по подсчетам консалтингового подразделения агентства Argus, взяла на себя наибольшие обязательства по сокращению добычи. Доля страны в общей квоте выросла с 18 до 26%, тогда как у всех остальных она упала – например, у ОПЕК с 69 до 63%, в том числе у Саудовской Аравии с 29 до 26%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных