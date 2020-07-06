Секрет важнее денег

В список системообразующих предприятий включено свыше 1330 организаций (больше всего – 43% – промышленных, 14% – транспортных, 8% – энергетических). Они могут претендовать на отсрочки по налогам, субсидии на возмещение затрат, льготные кредиты и госгарантии. Однако на сегодня помощь от государства получили всего порядка 100 компаний, сообщил на прошлой неделе президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.