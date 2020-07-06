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Секрет важнее денег

Системообразующие предприятия не спешат получать помощь от государства
Екатерина Шохина
Всем хочется прийти за государственной поддержкой, но и дивиденды тоже как-то выплатить. И то и то не очень хорошо получается
Максим Решетников министр экономического развития РФ​

Предприятия, включенные в список системообразующих, считают процедуру получения обещанной государством антикризисной помощи слишком жесткой, а, в частности, требования к отчетности, которую запрашивают контролирующие органы, – избыточными и часто невыполнимыми. Из-за этого система их поддержки фактически не работает.

В список системообразующих предприятий включено свыше 1330 организаций (больше всего – 43% – промышленных, 14% – транспортных, 8% – энергетических). Они могут претендовать на отсрочки по налогам, субсидии на возмещение затрат, льготные кредиты и госгарантии. Однако на сегодня помощь от государства получили всего порядка 100 компаний, сообщил на прошлой неделе президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных