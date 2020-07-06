Секрет важнее денег

Секрет важнее денегСистемообразующие предприятия не спешат получать помощь от государства
Всем хочется прийти за государственной поддержкой, но и дивиденды тоже как-то выплатить. И то и то не очень хорошо получается
Предприятия, включенные в список системообразующих, считают процедуру получения обещанной государством антикризисной помощи слишком жесткой, а, в частности, требования к отчетности, которую запрашивают контролирующие органы, – избыточными и часто невыполнимыми. Из-за этого система их поддержки фактически не работает.
В список системообразующих предприятий включено свыше 1330 организаций (больше всего – 43% – промышленных, 14% – транспортных, 8% – энергетических). Они могут претендовать на отсрочки по налогам, субсидии на возмещение затрат, льготные кредиты и госгарантии. Однако на сегодня помощь от государства получили всего порядка 100 компаний, сообщил на прошлой неделе президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.