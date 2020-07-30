Российская вакцина - это полет в космос

Российская вакцина - это полет в космосГендиректор РФПИ сравнил разработку НИЦ им. Гамалеи с запуском первого спутника Земли
Это как момент запуска спутника. Американцы были удивлены, когда услышали сигнал спутника. То же самое и с этой вакциной. Россия будет в этом первой.
Такое сравнение привел в интервью телеканалу CNN Кирилл Дмитриев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, который финансирует разработку вакцины против COVID-19 в НИЦ им. Гамалеи.
Образ подходящий. 4 октября 1957 г., когда СССР запустил в космос первый искусственный спутник Земли, речь шла о международном престиже страны. Сейчас, судя по всему, тоже.
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