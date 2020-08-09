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Россия решила резко не отвечать на задержания своих граждан в Минске

Это доказывают публикации, возлагающие вину за это на Украину
Алексей Никольский
Это все подавалось чуть ли не спецоперацией российской стороны... А что оказалось на поверку? Оказалось провокацией третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов.
Мария Захарова представитель МИД России

Украинские спецслужбы заманили в Белоруссию 33 граждан России, завербовав их дистанционно для работы охранниками сначала в Ливии, а затем в Венесуэле и приобретя билеты для их перемещения транзитом через Минск и Стамбул. Это следует из публикации военного корреспондента Александра Коца в «Комсомольской правде» 7 августа и выступления сотрудника российских спецслужб по телеканалу «Россия». В Минске «охранников» арестовали, председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик доложил президенту Александру Лукашенко, что это боевики ЧВК Вагнера, и Следственный комитет Белоруссии завел на них дело о подготовке к массовым беспорядкам, соединив его с уголовным делом по той же статье в отношении блогера Сергея Тихановского. Его жена Светлана – объединенный кандидат от оппозиции на выборах президента Белоруссии, прошедших в воскресенье.

Поначалу Лукашенко и его подчиненные намекали, что могут передать некоторых задержанных Украине, о чем и просили украинские власти. Потом белорусский президент решил вызвать к себе на ковер генеральных прокуроров России и Украины, чтобы вместе с белорусскими властями решить вопрос с российскими гражданами (власти России с самого начала настаивали, что те следовали через республику транзитом). Наконец, 7 августа, спустя больше чем неделю после инцидента, от лица фактически российских спецслужб была выдвинута версия: все случившееся – результат провокации со стороны Украины. Утром 9 августа Лукашенко, проголосовав на выборах, заметно смягчил риторику, заявил о письме Владимира Путина по вопросу о задержанных и выразил желание разобраться в этом вопросе вместе с российскими властями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных