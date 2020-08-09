Россия решила резко не отвечать на задержания своих граждан в Минске

Поначалу Лукашенко и его подчиненные намекали, что могут передать некоторых задержанных Украине, о чем и просили украинские власти. Потом белорусский президент решил вызвать к себе на ковер генеральных прокуроров России и Украины, чтобы вместе с белорусскими властями решить вопрос с российскими гражданами (власти России с самого начала настаивали, что те следовали через республику транзитом). Наконец, 7 августа, спустя больше чем неделю после инцидента, от лица фактически российских спецслужб была выдвинута версия: все случившееся – результат провокации со стороны Украины. Утром 9 августа Лукашенко, проголосовав на выборах, заметно смягчил риторику, заявил о письме Владимира Путина по вопросу о задержанных и выразил желание разобраться в этом вопросе вместе с российскими властями.