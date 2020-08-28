NYSE и NASDAQ упрощают правила первичного размещения акций

NYSE и NASDAQ упрощают правила первичного размещения акцийЧастные компании больше не хотят ждать и переплачивать, выходя на биржу
Мы открываем новый путь к публичным рынкам, который может быть более подходящим для компаний
26 августа Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила заявку Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) на проведение так называемых первичных прямых листингов компаний (primary direct floor listing, PDFL) – новой альтернативной формы IPO. Упрощение первичного размещения акций – радикальный шаг навстречу частным компаниям, которые не хотят ни долго ждать, ни переплачивать при выходе на биржу.
Сейчас у компаний есть два основных способа первичного размещения акций.
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