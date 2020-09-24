Регионам предложено справляться самостоятельно

Регионам предложено справляться самостоятельноВ 2021 году объем федеральных трансфертов сократится
На следующий год, видя ситуацию, которая у нас сейчас складывается, я считаю, что нам нужно разрешить регионам максимально заимствовать.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая 23 сентября перед членами Совета Федерации, сообщил: за восемь месяцев текущего года региональные бюджеты недополучили около 7% доходов. В абсолютном выражении – около 500 млрд руб. Впрочем, несмотря на кризис, госдолг субъектов за это время вырос всего на 3% до 2 трлн руб.
Свести концы с концами удалось за счет бюджетных резервов: с учетом бюджета Москвы накопленные остатки составили 1,4 трлн руб., сказал Белоусов, а без его учета – 500 млрд руб. Регионы поддержала и федеральная власть, выделив дополнительно 800 млрд руб. трансфертов. В результате с проблемами этого года, кажется, справились.
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