Регионам предложено справляться самостоятельно

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая 23 сентября перед членами Совета Федерации, сообщил: за восемь месяцев текущего года региональные бюджеты недополучили около 7% доходов. В абсолютном выражении – около 500 млрд руб. Впрочем, несмотря на кризис, госдолг субъектов за это время вырос всего на 3% до 2 трлн руб.