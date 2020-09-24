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Регионам предложено справляться самостоятельно

В 2021 году объем федеральных трансфертов сократится
Екатерина Шохина
На следующий год, видя ситуацию, которая у нас сейчас складывается, я считаю, что нам нужно разрешить регионам максимально заимствовать.
Андрей Белоусов первый зампредседателя правительства РФ

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая 23 сентября перед членами Совета Федерации, сообщил: за восемь месяцев текущего года региональные бюджеты недополучили около 7% доходов. В абсолютном выражении – около 500 млрд руб. Впрочем, несмотря на кризис, госдолг субъектов за это время вырос всего на 3% до 2 трлн руб.

Свести концы с концами удалось за счет бюджетных резервов: с учетом бюджета Москвы накопленные остатки составили 1,4 трлн руб., сказал Белоусов, а без его учета – 500 млрд руб. Регионы поддержала и федеральная власть, выделив дополнительно 800 млрд руб. трансфертов. В результате с проблемами этого года, кажется, справились.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных