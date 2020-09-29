Количество умерших от коронавируса в мире достигло 1 млн человек

Количество умерших от коронавируса в мире достигло 1 млн человекИ это почти наверняка заниженная оценка
Я приеду в Южную Корею... Лично привьюсь российской вакциной и поеду
Эти слова российского президента опубликовала пресс-служба президента Республики Кореи Мун Чже Ина. Толковать их можно по-разному, но самая логичная трактовка была бы такой: из охваченной второй волной коронавируса России большая делегация направляется в практически «чистую» Южную Корею (где 50 новых случаев заражения за последние сутки) и, чтобы не волновать принимающую сторону, прививается накануне. Заодно вполне уместная реклама отечественной вакцины.
Пример Кореи, где за все время заразилось меньше 25 000 человек, а с ним и Китая (чуть больше 90 000 заразившихся) намекает на то, что коронавирус хуже всего распространяется в странах с дисциплинированным населением, где призыв носить маски и держать дистанцию воспринимается как приказ, а не профанируется. А самые свободолюбивые общества, напротив, внесли наиболее весомый вклад в 1 млн смертей от COVID-19: 205 000 человек умерло в США, 142 000 – в Бразилии, 96 000 – в Индии, 42 000 – в Великобритании, 20 000 – в России и т. д.