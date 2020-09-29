Количество умерших от коронавируса в мире достигло 1 млн человек

Пример Кореи, где за все время заразилось меньше 25 000 человек, а с ним и Китая (чуть больше 90 000 заразившихся) намекает на то, что коронавирус хуже всего распространяется в странах с дисциплинированным населением, где призыв носить маски и держать дистанцию воспринимается как приказ, а не профанируется. А самые свободолюбивые общества, напротив, внесли наиболее весомый вклад в 1 млн смертей от COVID-19: 205 000 человек умерло в США, 142 000 – в Бразилии, 96 000 – в Индии, 42 000 – в Великобритании, 20 000 – в России и т. д.