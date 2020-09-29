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Количество умерших от коронавируса в мире достигло 1 млн человек

И это почти наверняка заниженная оценка
Иван Чеберко
Я приеду в Южную Корею... Лично привьюсь российской вакциной и поеду
Владимир Путин президент РФ

Эти слова российского президента опубликовала пресс-служба президента Республики Кореи Мун Чже Ина. Толковать их можно по-разному, но самая логичная трактовка была бы такой: из охваченной второй волной коронавируса России большая делегация направляется в практически «чистую» Южную Корею (где 50 новых случаев заражения за последние сутки) и, чтобы не волновать принимающую сторону, прививается накануне. Заодно вполне уместная реклама отечественной вакцины.

Пример Кореи, где за все время заразилось меньше 25 000 человек, а с ним и Китая (чуть больше 90 000 заразившихся) намекает на то, что коронавирус хуже всего распространяется в странах с дисциплинированным населением, где призыв носить маски и держать дистанцию воспринимается как приказ, а не профанируется. А самые свободолюбивые общества, напротив, внесли наиболее весомый вклад в 1 млн смертей от COVID-19: 205 000 человек умерло в США, 142 000 – в Бразилии, 96 000 – в Индии, 42 000 – в Великобритании, 20 000 – в России и т.  д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных