Конституционный централизм

Законопроекты, которые президент внес для развития новой версии Конституции, обрастают любопытными деталями. 19 октября сенатору Андрею Клишасу пришлось объясняться, почему он с коллегой по Госдуме Павлом Крашенинниковым решил изменить президентские поправки в закон «О Конституционном суде», уже даже поддержанные в первом чтении. Оказывается, за два дня до второго чтения (оно должно состояться 21 октября) парламентарии осознали: позиция судей Конституционного суда (КС), излагаемая ими в особых мнениях, может создавать «неверные представления относительно позиции властей по тем или иным вопросам общественной и политической жизни». Мало того, «особое мнение судей зачастую воспринимается общественностью как позиция самого Конституционного суда, что влечет за собой неправильную интерпретацию его решений». Поэтому Клишас и Крашенинников предлагают просто прекратить существовавшую десятилетиями практику, запретив публично раскрывать особое мнение судей – т. е. позицию тех из них, кто не был согласен с большинством своих коллег при принятии решений.