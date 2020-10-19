Конституционный централизм

Конституционный централизмЗапрет на высказывание особого мнения понравится любому начальнику
Позиция судей, излагаемая в особых мнениях, способна создавать неверные представления относительно позиции властей.
Законопроекты, которые президент внес для развития новой версии Конституции, обрастают любопытными деталями. 19 октября сенатору Андрею Клишасу пришлось объясняться, почему он с коллегой по Госдуме Павлом Крашенинниковым решил изменить президентские поправки в закон «О Конституционном суде», уже даже поддержанные в первом чтении. Оказывается, за два дня до второго чтения (оно должно состояться 21 октября) парламентарии осознали: позиция судей Конституционного суда (КС), излагаемая ими в особых мнениях, может создавать «неверные представления относительно позиции властей по тем или иным вопросам общественной и политической жизни». Мало того, «особое мнение судей зачастую воспринимается общественностью как позиция самого Конституционного суда, что влечет за собой неправильную интерпретацию его решений». Поэтому Клишас и Крашенинников предлагают просто прекратить существовавшую десятилетиями практику, запретив публично раскрывать особое мнение судей – т. е. позицию тех из них, кто не был согласен с большинством своих коллег при принятии решений.
Правом озвучивать особое мнение до сих пор пользовались многие судьи КС, включая нынешнего председателя суда Валерия Зорькина. Причем они касались крайне громких дел, что не могло не раздражать Кремль. К примеру, в 2017 г. отдельные судьи выражали несогласие с решением большинства коллег о запрете России исполнять постановление ЕСПЧ о выплате экс-акционерам ЮКОСа 1,9 млрд евро за нарушения Конвенции по защите прав человека. В том же году особое мнение нашлось по жалобе бывшего чиновника из Брянска Сергея Казакова, который просил признать неконституционным запрет осужденным по тяжким статьям на условный срок баллотироваться на выборах в течение 10 лет после снятия судимости, – накануне президентских выборов, в которых хотел принять участие глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, особое мнение по этому вопросу выглядело диссидентством.