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Владимир Путин может сам повести «Единую Россию» на выборы

Так он уже делал в 2007 г., и партия добилась максимального результата
Максим Иванов
Вряд ли можно сомневаться в том, что партия претендует на максимально возможный результат.
Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Перед «Единой Россией» на предстоящих в 2021 г. выборах поставлена задача взять, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «максимально возможный результат». Как трактовать эту установку, не вполне ясно, поскольку конкретных цифр Песков не назвал. Но можно вспомнить, что максимального результата – и в процентах голосов, отданных за партсписок, и в абсолютных числах – «Единая Россия» добилась однажды, в 2007 г.

Тогда, в разгар операции «Преемник», список партии лично возглавил беспартийный Владимир Путин, у которого в то время заканчивался второй президентский срок. Он согласился сделать это прямо во время предвыборного съезда, а победу «Единой России» он назвал условием, обеспечивающим его согласие стать премьер-министром России после ухода из Кремля. В декабре 2007 г. список «Единой России» на выборах в Госдуму во главе с Путиным впервые получил конституционное большинство – 315 мандатов из 450 (64,3%, или 44,7 млн голосов избирателей по партийным спискам). Спустя четыре месяца президентом был избран Дмитрий Медведев, а Путин вскоре занял кресло премьера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных