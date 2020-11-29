Владимир Путин может сам повести «Единую Россию» на выборы

Владимир Путин может сам повести «Единую Россию» на выборыТак он уже делал в 2007 г., и партия добилась максимального результата
Вряд ли можно сомневаться в том, что партия претендует на максимально возможный результат.
Перед «Единой Россией» на предстоящих в 2021 г. выборах поставлена задача взять, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «максимально возможный результат». Как трактовать эту установку, не вполне ясно, поскольку конкретных цифр Песков не назвал. Но можно вспомнить, что максимального результата – и в процентах голосов, отданных за партсписок, и в абсолютных числах – «Единая Россия» добилась однажды, в 2007 г.
Тогда, в разгар операции «Преемник», список партии лично возглавил беспартийный Владимир Путин, у которого в то время заканчивался второй президентский срок. Он согласился сделать это прямо во время предвыборного съезда, а победу «Единой России» он назвал условием, обеспечивающим его согласие стать премьер-министром России после ухода из Кремля. В декабре 2007 г. список «Единой России» на выборах в Госдуму во главе с Путиным впервые получил конституционное большинство – 315 мандатов из 450 (64,3%, или 44,7 млн голосов избирателей по партийным спискам). Спустя четыре месяца президентом был избран Дмитрий Медведев, а Путин вскоре занял кресло премьера.