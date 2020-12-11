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Песков назвал оговоркой слова Путина о деле Сафронова и «Роскосмосе»

Президент оговорился, когда сказал, что Сафронов осужден по делу о госизмене за время работы в корпорации
Юрий Кацман
Про то, что осужден и что за время работы в Роскосмосе, – оговорился. Общего смысла не меняет.
Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Любой человек может оговориться.

Президент тоже человек. И он тоже оговаривался не раз. Например, 25 октября 2006 г. Владимир Путин, сообщая во время прямой линии, что Россия наконец расплатилась с долгами, торжественно заявил, что «теперь мы никому не нужны» – и тут же поправился: «не должны». Тогда же он пообещал, что «разрыв между доходами богатых и бедных мы будем сохранять» – и быстро уточнил: «сокращать». 20 февраля 2019 г. в послании Федеральному собранию президент назвал Алтайский край «крабом», 5 декабря того же года во время встречи с членами правительства поставил целью «борьбу с повышением уровня доходов граждан» (позже из стенограммы, опубликованной на сайте Кремля, слово «борьба», конечно, было убрано как явная оговорка). А 10 июня 2020 г. случайно вместо «Минсвязи» сказал «Минэкономсвязи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных