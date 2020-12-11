Песков назвал оговоркой слова Путина о деле Сафронова и «Роскосмосе»

Президент тоже человек. И он тоже оговаривался не раз. Например, 25 октября 2006 г. Владимир Путин, сообщая во время прямой линии, что Россия наконец расплатилась с долгами, торжественно заявил, что «теперь мы никому не нужны» – и тут же поправился: «не должны». Тогда же он пообещал, что «разрыв между доходами богатых и бедных мы будем сохранять» – и быстро уточнил: «сокращать». 20 февраля 2019 г. в послании Федеральному собранию президент назвал Алтайский край «крабом», 5 декабря того же года во время встречи с членами правительства поставил целью «борьбу с повышением уровня доходов граждан» (позже из стенограммы, опубликованной на сайте Кремля, слово «борьба», конечно, было убрано как явная оговорка). А 10 июня 2020 г. случайно вместо «Минсвязи» сказал «Минэкономсвязи».