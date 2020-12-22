AstraZeneca и Центр им Гамалеи договорились о сотрудничестве

AstraZeneca и Центр им Гамалеи договорились о сотрудничествеСтороны изучат возможность совместного использования своих вакцин от COVID-19
Две технологические платформы, на которых созданы вакцины AstraZeneca и Спутник V, принципиально схожи.
Национальный исследовательский центр им. Н. Ф. Гамалеи, англо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «Р-фарм» заключили меморандум о сотрудничестве для борьбы с коронавирусом. В результате AstraZeneca начнет испытания своей вакцины AZD1222 (ее разработали в Оксфордском университете) в комбинации с одним из компонентов «Спутник V», созданной в Центре им. Гамалеи.
Из этого следует несколько важных выводов.
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