AstraZeneca и Центр им Гамалеи договорились о сотрудничестве

Национальный исследовательский центр им. Н. Ф. Гамалеи, англо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «Р-фарм» заключили меморандум о сотрудничестве для борьбы с коронавирусом. В результате AstraZeneca начнет испытания своей вакцины AZD1222 (ее разработали в Оксфордском университете) в комбинации с одним из компонентов «Спутник V», созданной в Центре им. Гамалеи.