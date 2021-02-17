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Bombardier прекращает производство бизнес-джетов Learjet

Пионер рынка проиграл молодым конкурентам с более дешевыми моделями
Екатерина Максимушкина
Пассажиры обожают летать на этих выдающихся самолетах <...> Однако, учитывая усложняющуюся конъюнктуру, мы приняли решение прекратить производство Learjet.
Эрик Мартел генеральный директор Bombardier

Канадский производитель бизнес-самолетов Bombardier объявил о прекращении производства джетов принадлежащей ему компании Learjet в IV квартале 2021 г. в целях сокращения издержек. Bombardier продолжит обслуживать самолеты, произведенные Learjet, а это, по информации Reuters, 42% из почти 5000 эксплуатируемых в настоящее время бизнес-джетов, проданных Bombardier.

Компания Learjet была одним из пионеров на рынке бизнес-самолетов. За свою историю с 1962 г. компания произвела более 3000 машин. По словам гендиректора Bombardier Эрика Мартела, «непростое решение прекратить производство» было принято «с учетом все более усложняющейся конъюнктуры рынка». На деле это значит вот что: самолеты Learjet, на которых некогда летали Фрэнк Синатра, Элвис Пресли и Джеймс Браун, в последние годы почти не продавались. По данным сервиса Jetnet, за весь 2020 год было поставлено 11 бизнес-джетов по сравнению со 112 в 2001 г. «К этому давно все шло, – комментирует Bloomberg аналитик в области авиационно-космической промышленности Ролланд Винсент. – В Learjet уже несколько лет едва теплится жизнь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных