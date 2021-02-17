Bombardier прекращает производство бизнес-джетов Learjet

Компания Learjet была одним из пионеров на рынке бизнес-самолетов. За свою историю с 1962 г. компания произвела более 3000 машин. По словам гендиректора Bombardier Эрика Мартела, «непростое решение прекратить производство» было принято «с учетом все более усложняющейся конъюнктуры рынка». На деле это значит вот что: самолеты Learjet, на которых некогда летали Фрэнк Синатра, Элвис Пресли и Джеймс Браун, в последние годы почти не продавались. По данным сервиса Jetnet, за весь 2020 год было поставлено 11 бизнес-джетов по сравнению со 112 в 2001 г. «К этому давно все шло, – комментирует Bloomberg аналитик в области авиационно-космической промышленности Ролланд Винсент. – В Learjet уже несколько лет едва теплится жизнь».