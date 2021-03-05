Владимир Путин ополчился на «ублюдков» в интернете

Владимир Путин ополчился на «ублюдков» в интернетеПрезидент считает, что сеть должна подчиняться моральным законам общества
Интернет <...> должен подчиняться даже не просто формальным законам <...> но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри.
Владимир Путин два дня подряд недвусмысленно обозначает свое отношение к интернету: президент продолжает считать его враждебной средой.
Вообще-то такое представление типично для людей старшего возраста в России. Многие из тех, кому за 50 и кто только начинает осваивать сеть, чувствуют себя там неуверенно, отмечает социолог Денис Волков. Они часто считают интернет «большой помойкой», видят в нем угрозу и поэтому поддерживают различные ограничения. Путин подыгрывает этим настроениям.
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