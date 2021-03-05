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Владимир Путин ополчился на «ублюдков» в интернете

Президент считает, что сеть должна подчиняться моральным законам общества
Максим Иванов
Интернет <...> должен подчиняться даже не просто формальным законам <...> но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри.
Владимир Путин президент России

Владимир Путин два дня подряд недвусмысленно обозначает свое отношение к интернету: президент продолжает считать его враждебной средой.

Вообще-то такое представление типично для людей старшего возраста в России. Многие из тех, кому за 50 и кто только начинает осваивать сеть, чувствуют себя там неуверенно, отмечает социолог Денис Волков. Они часто считают интернет «большой помойкой», видят в нем угрозу и поэтому поддерживают различные ограничения. Путин подыгрывает этим настроениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных