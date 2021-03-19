Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Мнения / Темы недели Эксклюзивно по подписке

Ожидания роста цен на нефть до $100 за баррель являются заблуждением

Международное энергетическое агентство выпустило прогноз для нефтяных рынков
Илья Виноградов
Чтобы спрос на нефть перестал расти, нужно все усилия направить на улучшение стандартов экологичности двигателей и увеличение продаж электромобилей <...>. Фатих Бироль, исполнительный директор МЭА
Фатих Бироль исполнительный директор МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало 17 марта отчет о состоянии мировых рынков нефти с прогнозом на краткосрочный период. По мнению агентства, восстановления мирового спроса на нефть до уровня, отмечавшегося перед пандемией COVID-19, стоит ожидать не раньше 2023 г. А вот спрос на бензин может уже никогда не вернуться к уровню 2019 г. из-за продолжающихся локдаунов, перехода на удаленную работу и быстрого изменения предпочтений людей по всему миру, выливающегося в рост популярности каршеринга и райдшеринга, проката велосипедов и самокатов, а также рост доли электромобилей в общем объеме производства легкового транспорта.

По данным МЭА, спрос на нефть в 2020 г. оказался почти на 9 млн барр. в сутки ниже зафиксированного в 2019 г. уровня – 99,7 млн барр. в сутки. На 2021 г. агентство прогнозирует рост спроса до 96,5 млн барр. в сутки, а в 2023 г. спрос превысит показатель 2019 г. и составит 101,2 млн барр. в сутки. К 2026 г., как прогнозируется в отчете, спрос достигнет 104,1 млн барр. в сутки, что всего на 4% выше уровня 2019 г. При этом 90% роста спроса в этот период обеспечат страны Азии, в первую очередь Китай и Индия. На этом фоне Россия, по прогнозу агентства, к 2026 г. может довести объем добычи нефти до 11,3 млн барр. в сутки (на 0,7 млн барр. в сутки выше уровня 2020 г., но на 0,3 млн барр. в сутки ниже показателя 2019 г.).

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных