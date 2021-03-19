Ожидания роста цен на нефть до $100 за баррель являются заблуждением

По данным МЭА, спрос на нефть в 2020 г. оказался почти на 9 млн барр. в сутки ниже зафиксированного в 2019 г. уровня – 99,7 млн барр. в сутки. На 2021 г. агентство прогнозирует рост спроса до 96,5 млн барр. в сутки, а в 2023 г. спрос превысит показатель 2019 г. и составит 101,2 млн барр. в сутки. К 2026 г., как прогнозируется в отчете, спрос достигнет 104,1 млн барр. в сутки, что всего на 4% выше уровня 2019 г. При этом 90% роста спроса в этот период обеспечат страны Азии, в первую очередь Китай и Индия. На этом фоне Россия, по прогнозу агентства, к 2026 г. может довести объем добычи нефти до 11,3 млн барр. в сутки (на 0,7 млн барр. в сутки выше уровня 2020 г., но на 0,3 млн барр. в сутки ниже показателя 2019 г.).