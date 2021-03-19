Ожидания роста цен на нефть до $100 за баррель являются заблуждением

Ожидания роста цен на нефть до $100 за баррель являются заблуждениемМеждународное энергетическое агентство выпустило прогноз для нефтяных рынков
Чтобы спрос на нефть перестал расти, нужно все усилия направить на улучшение стандартов экологичности двигателей и увеличение продаж электромобилей <...>. Фатих Бироль, исполнительный директор МЭА
Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало 17 марта отчет о состоянии мировых рынков нефти с прогнозом на краткосрочный период. По мнению агентства, восстановления мирового спроса на нефть до уровня, отмечавшегося перед пандемией COVID-19, стоит ожидать не раньше 2023 г. А вот спрос на бензин может уже никогда не вернуться к уровню 2019 г. из-за продолжающихся локдаунов, перехода на удаленную работу и быстрого изменения предпочтений людей по всему миру, выливающегося в рост популярности каршеринга и райдшеринга, проката велосипедов и самокатов, а также рост доли электромобилей в общем объеме производства легкового транспорта.
По данным МЭА, спрос на нефть в 2020 г. оказался почти на 9 млн барр. в сутки ниже зафиксированного в 2019 г. уровня – 99,7 млн барр. в сутки. На 2021 г. агентство прогнозирует рост спроса до 96,5 млн барр. в сутки, а в 2023 г. спрос превысит показатель 2019 г. и составит 101,2 млн барр. в сутки. К 2026 г., как прогнозируется в отчете, спрос достигнет 104,1 млн барр. в сутки, что всего на 4% выше уровня 2019 г. При этом 90% роста спроса в этот период обеспечат страны Азии, в первую очередь Китай и Индия. На этом фоне Россия, по прогнозу агентства, к 2026 г. может довести объем добычи нефти до 11,3 млн барр. в сутки (на 0,7 млн барр. в сутки выше уровня 2020 г., но на 0,3 млн барр. в сутки ниже показателя 2019 г.).