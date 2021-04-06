Григорий Явлинский закрылся от нового«Яблоко» не использует статус монополиста на демократическом фланге
Я иногда думаю, что партия как печень: чем она больше, тем хуже
Съезд «Яблока» оставил впечатление, что умирать партия не планирует, но и возвращаться во власть не хочет. На прошлых выборах, в 2016 г., в бюллетене для голосования на «демократическом фланге» помимо «Яблока» значилась еще партия «Парнас», а сейчас «Яблоко» – монополист. Но вместо того, чтобы открыться и использовать свое положение, партия, наоборот, закрывается от всякого влияния извне.
Технически съезд оформил эту консервацию так: запрещен любой не согласованный с руководством приток новых членов партии. Для новичков вводится система кандидатского стажа, знакомая многим руководителям «Яблока» по временам КПСС. Яснее других это обосновал сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский: «Когда у большевиков было 50 000 человек, они захватили власть в стране, а когда было 20 млн – они развалились. Я иногда думаю, что партия как печень: чем она больше, тем хуже».