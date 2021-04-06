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Григорий Явлинский закрылся от нового

«Яблоко» не использует статус монополиста на демократическом фланге
Максим Иванов
Я иногда думаю, что партия как печень: чем она больше, тем хуже
Григорий Явлинский председатель политкомитета партии «Яблоко»

Съезд «Яблока» оставил впечатление, что умирать партия не планирует, но и возвращаться во власть не хочет. На прошлых выборах, в 2016 г., в бюллетене для голосования на «демократическом фланге» помимо «Яблока» значилась еще партия «Парнас», а сейчас «Яблоко» – монополист. Но вместо того, чтобы открыться и использовать свое положение, партия, наоборот, закрывается от всякого влияния извне.

Технически съезд оформил эту консервацию так: запрещен любой не согласованный с руководством приток новых членов партии. Для новичков вводится система кандидатского стажа, знакомая многим руководителям «Яблока» по временам КПСС. Яснее других это обосновал сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский: «Когда у большевиков было 50 000 человек, они захватили власть в стране, а когда было 20 млн – они развалились. Я иногда думаю, что партия как печень: чем она больше, тем хуже».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных