Григорий Явлинский закрылся от нового

Технически съезд оформил эту консервацию так: запрещен любой не согласованный с руководством приток новых членов партии. Для новичков вводится система кандидатского стажа, знакомая многим руководителям «Яблока» по временам КПСС. Яснее других это обосновал сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский: «Когда у большевиков было 50 000 человек, они захватили власть в стране, а когда было 20 млн – они развалились. Я иногда думаю, что партия как печень: чем она больше, тем хуже».