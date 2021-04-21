Главный редактор Vogue предрекает рынку роскоши блестящие перспективы

«Люди провели взаперти слишком много времени, они выйдут и захотят расточительства. Они захотят путешествий, захотят принарядиться. Не думаю, что это признак старомодности, скорее это говорит о желании получать удовольствие от всего, что предлагает жизнь», – заявила Винтур. С 1988 г. она возглавляет американский Vogue, а в декабре 2020 г. была назначена контент-директором всего издательского дома Conde Nast. Теперь, как отмечает Financial Times, главред Vogue надеется, что «ревущие двадцатые» постковидных излишеств, в которые вступает мир, вернут ее журнал, известный хроникой роскошной жизни, к пику своей прибыльности и влиятельности.