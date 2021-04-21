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Главный редактор Vogue предрекает рынку роскоши блестящие перспективы

Мир вступает в «ревущие двадцатые» постковидных излишеств
Илья Виноградов
Люди провели взаперти слишком много времени, они выйдут и захотят расточительства
Анна Винтур главный редактор Vogue

Британская Financial Times опубликовала 20 апреля интервью с одной из самых влиятельных женщин в мире моды, дамой-командором ордена Британской империи Анной Винтур. По ее мнению, «очереди длиной в квартал» в открывшиеся после локдаунов лондонские магазины Gucci и Dior наглядно демонстрируют, что сдерживавшийся мерами по борьбе с коронавирусом спрос на предметы роскоши вырывается наружу.

«Люди провели взаперти слишком много времени, они выйдут и захотят расточительства. Они захотят путешествий, захотят принарядиться. Не думаю, что это признак старомодности, скорее это говорит о желании получать удовольствие от всего, что предлагает жизнь», – заявила Винтур. С 1988 г. она возглавляет американский Vogue, а в декабре 2020 г. была назначена контент-директором всего издательского дома Conde Nast. Теперь, как отмечает Financial Times, главред Vogue надеется, что «ревущие двадцатые» постковидных излишеств, в которые вступает мир, вернут ее журнал, известный хроникой роскошной жизни, к пику своей прибыльности и влиятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных