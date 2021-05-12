Обвинение Виктора Медведчука в госизмене приближает его к России

11 мая Медведчуку, нынешнее местонахождение которого неизвестно, и его однопартийцу, также депутату Верховной рады Тарасу Козаку, было выписано «подозрение» в государственной измене, о чем сообщила днем в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, операция по разоблачению предателей проходила в секретном режиме, чтобы «информация оставалась в вакууме», а изначально Венедиктова постаралась даже не называть имена тех, кого разрабатывали украинские силовики. «Народные депутаты М. и К. подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму», – сообщила она. Генпрокурор добавила, что «нельзя раскрывать информацию с государственной тайной» и «создавать армию информационных клоунов и кукловодов в своих антиукраинских интересах». У подозреваемых тут же прошли обыски.