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Обвинение Виктора Медведчука в госизмене приближает его к России

Генпрокуратура Украины считает, что политическое предательство имеет экономическую основу
Анна Нараева
Депутаты М. и К. подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.
Ирина Венедиктова генпрокурор Украины

Экс-глава администрации президента Украины Виктор Медведчук, который руководит партией «Оппозиционная платформа – За жизнь», может так или иначе повторить путь свергнутого в феврале 2014 г. и переехавшего в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича. На это указывают многие обстоятельства.

11 мая Медведчуку, нынешнее местонахождение которого неизвестно, и его однопартийцу, также депутату Верховной рады Тарасу Козаку, было выписано «подозрение» в государственной измене, о чем сообщила днем в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, операция по разоблачению предателей проходила в секретном режиме, чтобы «информация оставалась в вакууме», а изначально Венедиктова постаралась даже не называть имена тех, кого разрабатывали украинские силовики. «Народные депутаты М. и К. подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму», – сообщила она. Генпрокурор добавила, что «нельзя раскрывать информацию с государственной тайной» и «создавать армию информационных клоунов и кукловодов в своих антиукраинских интересах». У подозреваемых тут же прошли обыски.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных