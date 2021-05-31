Свернуть нельзя продлить

Да, беспокойство регулятора по поводу кредитов гражданам понять можно. По данным ЦБ на 1 апреля этого года, уровень долговой нагрузки россиян вырос до рекордного за последние девять лет показателя в 11,9% располагаемых доходов. Всего за год он увеличился на 1 п. п. – в основном за счет выдачи необеспеченных потребительских ссуд. С одной стороны, они позволили не остановить кредитование в наиболее острую фазу кризиса, поддержав платежеспособный спрос и, следовательно, экономику в целом, с другой – после прохождения этой фазы спровоцировали чрезмерно большой аппетит к рискам со стороны некоторых банков.