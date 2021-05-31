Свернуть нельзя продлить

Свернуть нельзя продлитьСтоит ли отказываться от антикризисных программ
Антикризисные меры свою задачу выполнили и должны постепенно сворачиваться, иначе мы сможем увидеть риски пузырей на <...> рынке
Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала к постепенному сворачиванию антикризисных мер, принятых в прошлом году на фоне пандемии. Речь идет о действующих регуляторных послаблениях и некоторых программах господдержки, связанных с банковским сектором и кредитованием. Меры поддержки состояли из двух блоков. Первый – антикризисные меры и послабления, предоставленные банкам в отношении формирования резервов по кредитам. Это способствовало потребительскому кредитованию и увеличивало спрос. Второй блок – льготное кредитование для малых и средних предпринимателей (МСП). «Мы достаточно быстро вводили механизмы для поддержки малого и среднего бизнеса: выделили 500 млрд руб. для поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства», – отметила глава ЦБ.
Да, беспокойство регулятора по поводу кредитов гражданам понять можно. По данным ЦБ на 1 апреля этого года, уровень долговой нагрузки россиян вырос до рекордного за последние девять лет показателя в 11,9% располагаемых доходов. Всего за год он увеличился на 1 п. п. – в основном за счет выдачи необеспеченных потребительских ссуд. С одной стороны, они позволили не остановить кредитование в наиболее острую фазу кризиса, поддержав платежеспособный спрос и, следовательно, экономику в целом, с другой – после прохождения этой фазы спровоцировали чрезмерно большой аппетит к рискам со стороны некоторых банков.