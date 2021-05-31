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Свернуть нельзя продлить

Стоит ли отказываться от антикризисных программ
Константин Воробьев , старший вице-президент ICDC Pacific Co.
Антикризисные меры свою задачу выполнили и должны постепенно сворачиваться, иначе мы сможем увидеть риски пузырей на <...> рынке
Эльвира Набиуллина председатель Центрального банка Российской Федерации

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала к постепенному сворачиванию антикризисных мер, принятых в прошлом году на фоне пандемии. Речь идет о действующих регуляторных послаблениях и некоторых программах господдержки, связанных с банковским сектором и кредитованием. Меры поддержки состояли из двух блоков. Первый – антикризисные меры и послабления, предоставленные банкам в отношении формирования резервов по кредитам. Это способствовало потребительскому кредитованию и увеличивало спрос. Второй блок – льготное кредитование для малых и средних предпринимателей (МСП). «Мы достаточно быстро вводили механизмы для поддержки малого и среднего бизнеса: выделили 500 млрд руб. для поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства», – отметила глава ЦБ.

Да, беспокойство регулятора по поводу кредитов гражданам понять можно. По данным ЦБ на 1 апреля этого года, уровень долговой нагрузки россиян вырос до рекордного за последние девять лет показателя в 11,9% располагаемых доходов. Всего за год он увеличился на 1 п. п. – в основном за счет выдачи необеспеченных потребительских ссуд. С одной стороны, они позволили не остановить кредитование в наиболее острую фазу кризиса, поддержав платежеспособный спрос и, следовательно, экономику в целом, с другой – после прохождения этой фазы спровоцировали чрезмерно большой аппетит к рискам со стороны некоторых банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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