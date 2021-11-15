Путин решил не проводить военные учения в Черном море

Путин решил не проводить военные учения в Черном мореПрезидент назвал нецелесообразным проведение ответных маневров на действия США
У нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой акватории свои незапланированные учения, но я считаю, что это нецелесообразно.
С конца октября что-то не очень понятное, но во многом напоминающее военную эскалацию происходит в отношениях между Россией и Белоруссией – с одной стороны и Украиной и НАТО – с другой. Периодически в крупных, обычно американских, СМИ (таких как Bloomberg, The Washington Post) публикуются сообщения о концентрации российских войск на границе с Украиной, которая то ли не носит, то ли носит «агрессивный характер». Очевидно, в ответ на эту предполагаемую угрозу США начали внеплановые учения в акватории Черного моря. В них не принимают участия боевые подразделения, но активно задействована разведка всех видов, данные которой, как можно понять, поступают на штабной корабль ВМС США Mount Whitney, зашедший в Черное море. Минобороны России считает, что истинной целью учений является «изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке» Украины. А 14 ноября британский таблоид Daily Mirror сообщил, что 600 британских спецназовцев готовятся к переброске на Украину – на случай военной агрессии России.
По всей видимости, растущая российско-украинская военная напряженность стала той осью, вокруг которой начали выстраиваться и прочие конфликты, в первую очередь кризис с беженцами на белорусско-польской границе. Для недопущения пересечения границы этими беженцами, число которых составляет то ли 2000, то ли 4000 или больше человек, только польская армия бросила 12 000 человек – 10% своего состава. В целом бессмысленный и даже вредный термин «гибридная война», наверное, применим к этой ситуации.