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Путин решил не проводить военные учения в Черном море

Президент назвал нецелесообразным проведение ответных маневров на действия США
Алексей Никольский
У нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой акватории свои незапланированные учения, но я считаю, что это нецелесообразно.
Владимир Путин президент России

С конца октября что-то не очень понятное, но во многом напоминающее военную эскалацию происходит в отношениях между Россией и Белоруссией – с одной стороны и Украиной и НАТО – с другой. Периодически в крупных, обычно американских, СМИ (таких как Bloomberg, The Washington Post) публикуются сообщения о концентрации российских войск на границе с Украиной, которая то ли не носит, то ли носит «агрессивный характер». Очевидно, в ответ на эту предполагаемую угрозу США начали внеплановые учения в акватории Черного моря. В них не принимают участия боевые подразделения, но активно задействована разведка всех видов, данные которой, как можно понять, поступают на штабной корабль ВМС США Mount Whitney, зашедший в Черное море. Минобороны России считает, что истинной целью учений является «изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке» Украины. А 14 ноября британский таблоид Daily Mirror сообщил, что 600 британских спецназовцев готовятся к переброске на Украину – на случай военной агрессии России.

По всей видимости, растущая российско-украинская военная напряженность стала той осью, вокруг которой начали выстраиваться и прочие конфликты, в первую очередь кризис с беженцами на белорусско-польской границе. Для недопущения пересечения границы этими беженцами, число которых составляет то ли 2000, то ли 4000 или больше человек, только польская армия бросила 12 000 человек – 10% своего состава. В целом бессмысленный и даже вредный термин «гибридная война», наверное, применим к этой ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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