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Масштабы деятельности Маска напугали Европейское космическое агентство

Его директор призывает принять меры
Алексей Никольский
Есть один человек, владеющий половиной активных спутников в мире. Это просто потрясающе
Йозеф Ашбахер директор Европейского космического агентства

Недавно назначенный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер призвал найти способ остановить расширение системы Starlink компании SpaceX Илона Маска, сообщила Financial Times. По его мнению, готовность европейских регуляторов идти навстречу расширению возможностей Starlink приведет к тому, что возможности европейских компаний в сфере коммерческого космоса резко сократятся. Если ничего не делать, то Маск, которому, по словам Ашбахера, принадлежит почти половина работающих на орбите спутников, будет диктовать правила в космосе. По мнению Ашбахера, регулирующие органы США, как часть правительства, заинтересованы не только в развитии новых секторов экономики, но и в том, чтобы Америка доминировала в них.

Космический бизнес SpaceX существует в нескольких ипостасях. В том, что касается рынка коммерческих космических запусков, SpaceX обогнала (уже необратимо) и европейцев, и американский консорциум ULA корпораций Boeing и Lockheed Martin, и «Роскосмос», которым придется довольствоваться запусками в интересах государства или единичными запусками в интересах иностранных заказчиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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