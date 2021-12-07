Масштабы деятельности Маска напугали Европейское космическое агентство

Масштабы деятельности Маска напугали Европейское космическое агентствоЕго директор призывает принять меры
Есть один человек, владеющий половиной активных спутников в мире. Это просто потрясающе
Недавно назначенный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер призвал найти способ остановить расширение системы Starlink компании SpaceX Илона Маска, сообщила Financial Times. По его мнению, готовность европейских регуляторов идти навстречу расширению возможностей Starlink приведет к тому, что возможности европейских компаний в сфере коммерческого космоса резко сократятся. Если ничего не делать, то Маск, которому, по словам Ашбахера, принадлежит почти половина работающих на орбите спутников, будет диктовать правила в космосе. По мнению Ашбахера, регулирующие органы США, как часть правительства, заинтересованы не только в развитии новых секторов экономики, но и в том, чтобы Америка доминировала в них.
Космический бизнес SpaceX существует в нескольких ипостасях. В том, что касается рынка коммерческих космических запусков, SpaceX обогнала (уже необратимо) и европейцев, и американский консорциум ULA корпораций Boeing и Lockheed Martin, и «Роскосмос», которым придется довольствоваться запусками в интересах государства или единичными запусками в интересах иностранных заказчиков.