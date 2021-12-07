Масштабы деятельности Маска напугали Европейское космическое агентство

Недавно назначенный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер призвал найти способ остановить расширение системы Starlink компании SpaceX Илона Маска, сообщила Financial Times. По его мнению, готовность европейских регуляторов идти навстречу расширению возможностей Starlink приведет к тому, что возможности европейских компаний в сфере коммерческого космоса резко сократятся. Если ничего не делать, то Маск, которому, по словам Ашбахера, принадлежит почти половина работающих на орбите спутников, будет диктовать правила в космосе. По мнению Ашбахера, регулирующие органы США, как часть правительства, заинтересованы не только в развитии новых секторов экономики, но и в том, чтобы Америка доминировала в них.