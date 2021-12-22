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Почему Путин не считает предложения Западу ультиматумом

Президент прокомментировал российские проекты соглашений с США и НАТО
Алексей Никольский
Они должны понять, что нам некуда дальше отступать
Владимир Путин президент России

После доклада министра обороны Сергея Шойгу на коллегии Минобороны 20 декабря президент Владимир Путин еще раз взял слово и прокомментировал российские проекты соглашений с США и НАТО впервые после их передачи Западу для изучения. Вначале он сказал, что не следует считать эти предложения ультиматумом.

Стоит напомнить, что в этих проектах Западу предлагается отказаться от приема Грузии и Украины в НАТО, вывести американские войска из восточноевропейских стран – членов этого блока, не проводить угрожающих учений и тренировок у границ России, не размещать ракеты средней дальности и другое дестабилизирующее оружие в Европе. Есть и менее значимые пункты. Многие официальные лица, включая госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга, уже заявили о неприемлемости значительной части этих предложений, в особенности отказа от расширения НАТО. Но от самого диалога по проблемам безопасности с Россией открытого отказа еще не последовало. Следует заметить, что западные политики продолжают гораздо больше говорить в последние дни о противодействии предполагаемому вторжению России на Украину, чем о российских предложениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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