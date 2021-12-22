Почему Путин не считает предложения Западу ультиматумом

Стоит напомнить, что в этих проектах Западу предлагается отказаться от приема Грузии и Украины в НАТО, вывести американские войска из восточноевропейских стран – членов этого блока, не проводить угрожающих учений и тренировок у границ России, не размещать ракеты средней дальности и другое дестабилизирующее оружие в Европе. Есть и менее значимые пункты. Многие официальные лица, включая госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга, уже заявили о неприемлемости значительной части этих предложений, в особенности отказа от расширения НАТО. Но от самого диалога по проблемам безопасности с Россией открытого отказа еще не последовало. Следует заметить, что западные политики продолжают гораздо больше говорить в последние дни о противодействии предполагаемому вторжению России на Украину, чем о российских предложениях.