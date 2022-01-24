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Германия не в первых рядах антироссийского фронта

Но глубину разногласий в НАТО не стоит переоценивать
Алексей Никольский
Мы не можем согласиться с тем, что происходит на Украине <...> Но Крым ушел, он никогда не вернется!
Кай-Ахим Шёнбах бывший командующий ВМС Германии

Выступившему с речью в индийском Институте стратегического и оборонного анализа командующему военно-морским флотом Германии вице-адмиралу Шёнбаху пришлось подать в отставку уже спустя часы после опубликования записи его выступления. Кроме констатации факта, что Крым – это Россия, там содержались откровения не менее вопиющие с точки зрения того, что положено говорить о России на Западе людям такого ранга. «Чего он (президент России Владимир Путин. – «Ведомости») хочет на самом деле – это высокий уровень уважения. Дать ему уважение – это небольшая цена. Это вообще не цена. Легко дать ему это уважение, которого он, возможно, заслуживает. Россия важна! Даже нам, Индии, Германии, нужна Россия. Потому что нам нужна Россия против Китая. Возможность сотрудничества с США – это легко, и это отдалит Россию от Китая. Но наши санкции идут не в том направлении».

С точки зрения Индии, страны Европы должны противостоять не России на Украине, а в Индо-Тихоокеанском регионе Китаю. В этом контексте и было высказано то, что стоило карьеры вице-адмиралу. Но спикер не принял во внимание, что часть участников конференции участвовали в ней удаленно из-за эпидемиологических мер, что, похоже, и стало причиной быстрого распространения информации о его высказываниях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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