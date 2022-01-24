Германия не в первых рядах антироссийского фронта

Выступившему с речью в индийском Институте стратегического и оборонного анализа командующему военно-морским флотом Германии вице-адмиралу Шёнбаху пришлось подать в отставку уже спустя часы после опубликования записи его выступления. Кроме констатации факта, что Крым – это Россия, там содержались откровения не менее вопиющие с точки зрения того, что положено говорить о России на Западе людям такого ранга. «Чего он (президент России Владимир Путин. – «Ведомости») хочет на самом деле – это высокий уровень уважения. Дать ему уважение – это небольшая цена. Это вообще не цена. Легко дать ему это уважение, которого он, возможно, заслуживает. Россия важна! Даже нам, Индии, Германии, нужна Россия. Потому что нам нужна Россия против Китая. Возможность сотрудничества с США – это легко, и это отдалит Россию от Китая. Но наши санкции идут не в том направлении».