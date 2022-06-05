В ответ на поставку Украине дальнобойных ракет последуют более массированные удары

Новые поставки Украине западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) с реактивными снарядами обычной дальности Россию не пугают, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», вышедшем в воскресенье. По его словам, такое оружие уже было у Украины – 515 установок РСЗО на начало войны, 380 были поражены. С учетом восстановления и пополнения из запасов, по словам Путина, их сейчас 360. Дальнобойные системы «Ураган» и «Смерч», которые есть у вооруженных сил Украины, могут стрелять на расстояние до 45 км и 70 км соответственно, в то время как управляемые реактивные снаряды GMLRS, которые вместе с американскими РСЗО HIMARS получила Украина, имеют дальность до 80 км.