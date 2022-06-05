В ответ на поставку Украине дальнобойных ракет последуют более массированные удары

В ответ на поставку Украине дальнобойных ракет последуют более массированные ударыИх целями может стать в первую очередь транспортная и энергетическая инфраструктура
Россия будет делать выводы и наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает, если Киеву передадут ракеты большей дальности
Новые поставки Украине западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) с реактивными снарядами обычной дальности Россию не пугают, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», вышедшем в воскресенье. По его словам, такое оружие уже было у Украины – 515 установок РСЗО на начало войны, 380 были поражены. С учетом восстановления и пополнения из запасов, по словам Путина, их сейчас 360. Дальнобойные системы «Ураган» и «Смерч», которые есть у вооруженных сил Украины, могут стрелять на расстояние до 45 км и 70 км соответственно, в то время как управляемые реактивные снаряды GMLRS, которые вместе с американскими РСЗО HIMARS получила Украина, имеют дальность до 80 км.
Иное дело, по мнению Путина, если к этим РСЗО будут поставлены тактические баллистические ракеты ATACMS, которые имеют максимальную дальность почти в 3 раза больше, чем у советских ракет «Точка-У», – 300 км против 120 км. Если они будут поставляться Украине, то «из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», заявил российский президент.