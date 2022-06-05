Газета
Мнения / Темы недели Эксклюзивно по подписке

В ответ на поставку Украине дальнобойных ракет последуют более массированные удары

Их целями может стать в первую очередь транспортная и энергетическая инфраструктура
Алексей Никольский
Россия будет делать выводы и наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает, если Киеву передадут ракеты большей дальности
Владимир Путин президе́нт Росси́йской Федера́ции

Новые поставки Украине западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) с реактивными снарядами обычной дальности Россию не пугают, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», вышедшем в воскресенье. По его словам, такое оружие уже было у Украины – 515 установок РСЗО на начало войны, 380 были поражены. С учетом восстановления и пополнения из запасов, по словам Путина, их сейчас 360. Дальнобойные системы «Ураган» и «Смерч», которые есть у вооруженных сил Украины, могут стрелять на расстояние до 45 км и 70 км соответственно, в то время как управляемые реактивные снаряды GMLRS, которые вместе с американскими РСЗО HIMARS получила Украина, имеют дальность до 80 км.

Иное дело, по мнению Путина, если к этим РСЗО будут поставлены тактические баллистические ракеты ATACMS, которые имеют максимальную дальность почти в 3 раза больше, чем у советских ракет «Точка-У», – 300 км против 120 км. Если они будут поставляться Украине, то «из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», заявил российский президент.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных