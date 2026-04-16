О связи интернета и победы

О связи интернета и победыВыбор между развитием сервисов и безопасностью оказывается весьма непростым
А что ты сделал для победы, чтобы появился стабильный интернет?
Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко спросил депутатов собственного законодательного собрания во время отчета за минувший год. Заявление широко растиражировали СМИ.
Правда, оно было слегка вырвано из контекста. Перед этим «панчем» Дрозденко подробно говорил о достижениях региона. Формат обязывает.
Например, что Ленобласть по рейтингу цифровой трансформации – первая на Северо-Западе. Девятая во всей России! Региону можно чувствовать себя уверенно. А сообщив, что Ленобласть полностью научилась пользоваться МФЦ, «Госуслугами» и вообще цифровыми сервисами, губернатор вступил в дискуссию.
Кажется, что немного сам с собой.
«Вы мне тут возразите: «Какие цифровые сервисы? Дайте стабильный интернет!» – заявил губернатор с трибуны (реплик из зала слышно не было). После чего рассказывал о трудностях, а также о том, что пока надо «сцепить зубы».
Мы, отмечал чиновник, приложим все усилия для победы и будет у нас постоянный мобильный интернет, а не только кабельный или в зонах WiFi.
Главный аргумент, почему «нужно потерпеть», – это вопрос безопасности. В понимании Дрозденко нынешние ограничения «это не только вопрос воздушных атак и угроз БПЛА».
Еще 10 дней назад Дрозденко признавал: «На уровне губернатора Ленинградской области и руководителя оперативного штаба регулировать интернет не могу». То есть полномочий «дать интернета больше или меньше» у высшего должностного лица нет (цитата по региональному «ЛенТВ24»). И это даже не удивительно.
Если речь о безопасности, последнее слово вряд ли должно быть за «гражданскими». Правда, именно они теперь на информационной передовой – и объясняют, с чем связаны те или иные меры. Даже если о причинах только догадываются.
Политики вроде губернаторов чувствуют последствия на себе. К постоянным бытовым неудобствам добавляются неудобства иного характера. Очки себе на сложившейся ситуации пытаются заработать некоторые оппоненты.
На этом фоне – с учетом приближения выборов – поползли гипотезы о возможном пересмотре ряда решений. Правда, пока никакие сигналы не позволяют сказать, что такие слухи оправданны.
В конце концов, как напомнил Дрозденко депутатам, мы живем еще «в тепличных условиях».