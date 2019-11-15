На что идут управляющие компании, чтобы привлечь инвесторов

Портфелем из ОФЗ или российских голубых фишек частного инвестора сегодня не удивишь, и борющиеся за деньги клиентов управляющие компании придумывают для них все более оригинальные стратегии. За последний год на рынке появилось несколько свежих стратегий, в том числе для небольших вложений через паевые фонды.