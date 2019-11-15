На что идут управляющие компании, чтобы привлечь инвесторов
Они предлагают новые стратегии – от вечных и «зеленых» до оборонных
Портфелем из ОФЗ или российских голубых фишек частного инвестора сегодня не удивишь, и борющиеся за деньги клиентов управляющие компании придумывают для них все более оригинальные стратегии. За последний год на рынке появилось несколько свежих стратегий, в том числе для небольших вложений через паевые фонды.
Задуматься о вечном
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