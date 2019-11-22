Население платит все больше имущественных налогов

В этом году налоговики разослали россиянам 69,1 млн уведомлений об имущественных налогах за 2018 г., сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). Почти 53 млн отправлены по почте, остальные в электронном виде в личные кабинеты на сайте ФНС. В этом году квитанции на оплату налога в письмах ФНС не направляла: реквизиты для совершения платежа с его уникальным идентификатором (QR-кодом) указаны в самом уведомлении. Это позволит защитить граждан от мошенников, которые в сезон оплаты начинают рассылать им фальшивые квитанции, говорится в материалах ФНС.