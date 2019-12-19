Футбол, долги, каннабис: на чем можно заработать в 2020 году

В 2019 г. риски замедления мировой экономики вынудили центральные банки снижать процентные ставки. Ключевая ставка ЦБ с начала года снизилась с 7,75 до 6,25% годовых, ФРС США – с 2,25–2,5 до 1,5–1,75%, ключевая ставка ЕЦБ осталась на нуле, а депозитная – снизилась с минус 0,4 до минус 0,5%. Дешевеющие деньги подтолкнули многие фондовые и долговые рынки: российский, американский, бразильский фондовые индексы прибавили около 28%, а турецкий и китайский – около 21% в национальных валютах.