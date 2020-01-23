Почему не всегда стоит доверять мультивалютным картам
Банки постоянно модернизируют линейки платежных карт. В частности, создают продукты, отвечающие запросам определенных категорий клиентов. В последнее время все больше банков предлагает клиентам удобные мультивалютные карты или дает возможность привязать к действующей карте счет в иных валютах. Это позволяет людям, которые периодически выезжают за рубеж, выбирать желаемую валюту при платежах, не обзаводясь для этого несколькими картами в разных валютах и не держа в голове все их PIN-коды.
Такие продукты и сервисы уже более года есть в Ситибанке, банке «Тинькофф», «Русском стандарте», Альфа-банке, Рокетбанке и др. В сентябре к ним присоединился банк Дом.РФ, а в декабре – Московский кредитный банк (МКБ). Предложить клиентам мультивалютную карту готовится ВТБ, а Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) до конца года разрешит клиентам привязывать карточные продукты к счетам в других валютах, рассказали «Ведомостям» представители банков. «ФК Открытие» сейчас также оценивает потенциал такого продукта, признался начальник управления транзакционного бизнеса банка Дмитрий Бочеров.
«В будущем таких карт станет больше», – уверен вице-президент ВТБ Сергей Миловский.
Что в мультивалютной корзинке
Сейчас российские банки предлагают два варианта карт с доступом к счетам в нескольких валютах. Первый – специальные карты, к которым сразу привязывается несколько счетов в разных валютах. По такой модели работают, например, «Русский стандарт» и банк Дом.РФ. Другой подход состоит в том, что клиент открывает дополнительно к рублевому счета в нескольких валютах и, когда необходимо, перепривязывает карту к одному из них в 1–2 клика, например, в мобильном приложении, утверждают банкиры.