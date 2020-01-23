Почему не всегда стоит доверять мультивалютным картам

Сейчас российские банки предлагают два варианта карт с доступом к счетам в нескольких валютах. Первый – специальные карты, к которым сразу привязывается несколько счетов в разных валютах. По такой модели работают, например, «Русский стандарт» и банк Дом.РФ. Другой подход состоит в том, что клиент открывает дополнительно к рублевому счета в нескольких валютах и, когда необходимо, перепривязывает карту к одному из них в 1–2 клика, например, в мобильном приложении, утверждают банкиры.