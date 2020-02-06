Инвесторы распробовали индексные вложения

Активы западных индексных фондов (включая биржевые) к декабрю 2019 г. достигли $11,4 трлн, посчитал американский Investment Company Institute (ICI) для Financial Times (FT). Вложения в них в реальности могут оказаться еще больше, потому что многие пенсионные и суверенные инвестфонды, эндаументы реализуют собственные пассивные стратегии (данные ICI их не учитывают). BlackRock оценивала такие инвестиции в 2017 г. на уровне $6,8 трлн.