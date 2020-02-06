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Инвесторы распробовали индексные вложения

Активы фондов с пассивным управлением растут в разы быстрее остальных
Михаил Оверченко Анна Третьяк Людмила Коваль
Портфель пассивного фонда точно воспроизводит движение базового индекса /Jason Briscoe / Unsplash

В давнем споре инвестиционных гуру, что предпочтительнее – активное или пассивное инвестирование, чаша весов в последнее время склоняется в сторону второго. По крайней мере, так действуют инвесторы: активы западных и российских индексных фондов, не требующих активного управления, растут опережающими темпами.

Активы западных индексных фондов (включая биржевые) к декабрю 2019 г. достигли $11,4 трлн, посчитал американский Investment Company Institute (ICI) для Financial Times (FT). Вложения в них в реальности могут оказаться еще больше, потому что многие пенсионные и суверенные инвестфонды, эндаументы реализуют собственные пассивные стратегии (данные ICI их не учитывают). BlackRock оценивала такие инвестиции в 2017 г. на уровне $6,8 трлн.

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