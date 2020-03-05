Как банки подготовились к 8 марта

Конец февраля – начало марта – горячая пора для банкиров: в период гендерных праздников они стараются обрести новых клиентов, не забыв при этом о старых. К 8 марта в этом году банки подготовились тщательно: сезонные предложения есть и для желающих накопить, и для тех, кто хочет потратить, а также для тех, кому денег на подарки не хватает.