Как банки подготовились к 8 марта
Они порадуют клиентов повышенным кэшбэком, сезонными вкладами и скидками от партнеров
Конец февраля – начало марта – горячая пора для банкиров: в период гендерных праздников они стараются обрести новых клиентов, не забыв при этом о старых. К 8 марта в этом году банки подготовились тщательно: сезонные предложения есть и для желающих накопить, и для тех, кто хочет потратить, а также для тех, кому денег на подарки не хватает.
Настроение копить
Средняя максимальная ставка депозитов в топ-10 российских банков в последнюю декаду февраля опустилась до 5,22% годовых. Это минимум за всю историю ее расчетов с 2009 г., следует из статистики ЦБ. Но иногда банки пытаются заманивать вкладчиков повышенными процентами.
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