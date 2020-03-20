Кризис вынудил банки срочно пересматривать ставки вкладов для населения

Снижение банками ставок вкладов в долларах становится массовым. Только на этой неделе семь крупных розничных банков опустили проценты по долларовым депозитам, еще два пообещали сделать это в ближайшие дни. В их числе банки первой десятки: ВТБ, Совкомбанк, Россельхозбанк, «Открытие». Это произошло после обнуления в минувшее воскресенье ставок Федеральной резервной системой США (ФРС). Всего с начала марта долларовые ставки скорректировали более трети из топ-30 банков по размерам портфеля привлеченных средств населения. Ряд банков фактически обнуляют ставки долларовых вкладов, а некоторые и вовсе отказываются от них.