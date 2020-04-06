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Кому положены кредитные каникулы

К программе допущены люди с небольшими займами
Юлия Петрова
Денис Абрамов / Ведомости

Закон о кредитных каникулах вступил в силу, однако воспользоваться им смогут далеко не все заемщики, которые из-за пандемии коронавируса потеряли возможность обслуживать долг. Правительство утвердило новое условие, которое может существенно ограничить доступ к программе. Речь идет о максимальном размере кредита, по которому россияне смогут обращаться за шестимесячной отсрочкой. Постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации и 6 апреля вступило в силу.

Установленные правительством максимумы таковы: для ипотеки – 1,5 млн руб., для автокредитов – 600 000 руб., для потребительских – 250 000 руб., для кредитных карт – 100 000 руб. Накануне публикации поставновления Сбербанк разъяснил своим клиентам, что речь идет именно о максимальной сумме самого кредита (т.е. сумме, прописанной в кредитном договоре).

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