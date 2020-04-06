Кому положены кредитные каникулы

Закон о кредитных каникулах вступил в силу, однако воспользоваться им смогут далеко не все заемщики, которые из-за пандемии коронавируса потеряли возможность обслуживать долг. Правительство утвердило новое условие, которое может существенно ограничить доступ к программе. Речь идет о максимальном размере кредита, по которому россияне смогут обращаться за шестимесячной отсрочкой. Постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации и 6 апреля вступило в силу.