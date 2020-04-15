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Как банки отпускают россиян на кредитные каникулы

За десять дней отсрочку платежей попросили до 2% заемщиков банков
Анна Третьяк
PhotoXPress

«Ведомости» опросили крупные банки о спросе заемщиков – физических лиц на отсрочку платежей в первые десять дней действия закона о кредитных каникулах, который вступил в силу 3 апреля (106-ФЗ). Он позволяет клиентам, чей доход из-за пандемии снизился более чем на 30% по сравнению со средним заработком в 2019 г., подать заявку в банк об отсрочке платежей на срок до шести месяцев.

Правительство установило предельную сумму кредита, при которой можно обратиться за каникулами по закону. Сначала лимит составлял 1,5 млн руб. для ипотечных кредитов, 600 000 руб. для автокредитов, 250 000 руб. для потребительских кредитов и 100 000 руб. для кредитных карт. Но уже через неделю, 10 апреля, максимум для ипотеки был увеличен: на сумму до 4,5 млн руб. в Москве, до 3 млн руб. – в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе и до 2 млн руб. – в остальных регионах.

Что сказали банки

  • Банк «Открытие» получил 2249 заявок на кредитные каникулы по потребительским кредитам (0,75% от общего числа таких заемщиков), 684 – по ипотечным (0,76%) и 81 – по кредитным картам (0,016%). Более 20% заявок по ипотеке и потребительским кредитам банк уже одобрил, более половины всех заявлений пока находятся на рассмотрении. По кредитным картам одобрено примерно 3% заявок, это связано с более поздним стартом приема заявок по этому продукту, говорит представитель банка. Около 20% заявок банк прекратил рассматривать – из-за несоответствия заявки условиям закона или отказа клиента от каникул. 

  • ВТБ с 31 марта предоставил отсрочку 40 000 заемщиков-физлиц, но как много из них получили каникулы на условиях закона, а не по собственной программе банка, его представитель уточнить не смог.

  • Росбанк получил более 17 000 заявок от заемщиков-физлиц (2% от общего числа), испытывающих трудности с обслуживанием кредитов, из них около 30% касаются ипотеки, рассказала директор департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами Росбанка Екатерина Алиева. Пока банк успел обработать около 6000 заявок, и сейчас они находятся на рассмотрении, остальные – на очереди.

  • «Абсолют банк» получил 299 заявок на кредитные каникулы по ипотеке и около 1000 на реструктуризацию по собственной программе банка. Это около 2% от общего числа ипотечных заемщиков банка, сообщил его представитель. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных