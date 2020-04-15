Как банки отпускают россиян на кредитные каникулы

Правительство установило предельную сумму кредита, при которой можно обратиться за каникулами по закону. Сначала лимит составлял 1,5 млн руб. для ипотечных кредитов, 600 000 руб. для автокредитов, 250 000 руб. для потребительских кредитов и 100 000 руб. для кредитных карт. Но уже через неделю, 10 апреля, максимум для ипотеки был увеличен: на сумму до 4,5 млн руб. в Москве, до 3 млн руб. – в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе и до 2 млн руб. – в остальных регионах.