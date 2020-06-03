ВТБ выдал 40% ипотеки с господдержкой

ВТБ выдал 40% ипотеки с господдержкойБлагодаря госпрограмме он превысил прошлогодний результат
По данным госкомпании Дом.РФ, оператора программы льготной ипотеки, выдаваемой под 6,5% годовых, на конец мая банки выдали 22 800 льготных кредитов на 57,5 млрд руб. Большая часть из них пришлась на ВТБ: за апрель ‒ май он провел более 8600 таких сделок на 25 млрд руб., сообщил «Ведомостям» замруководителя департамента розничного бизнеса банка Евгений Дячкин. Получается, на долю госбанка пришлось около 40% кредитования по этой программе: 37,7% всех сделок и 43,5% общей суммы.
Результатом стало возобновление роста ипотечного кредитования ВТБ: в мае он выдал 24 700 кредитов на 62,4 млрд руб. Это на 7% больше, чем в провальном апреле (тогда госбанк выдал ипотеки на 58,3 млрд руб.), и на треть превышает результат мая 2019 г. Но мартовский рекорд – 84 млрд руб. – пока повторить не удалось.
Росту выдач во многом поспособствовала запущенная программа ипотеки с господдержкой ‒ она занимает треть в продажах ВТБ, отметил Дячкин. Кроме того, режим самоизоляции ускорил вывод на рынок цифровых ипотечных продуктов, отметил он.
ВТБ выдал много ипотеки с господдержкой, что, вероятно, и позволило ему настолько улучшить выдачи не только к апрелю, но и год к году, согласна директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» Людмила Кожекина. Спада выдач по сравнению с рынком в банке в прошлом году не наблюдалось, так что вряд ли можно говорить об эффекте низкой базы, добавляет она.
Как у других
У большинства других опрошенных «Ведомостями» банков выдачи также растут по сравнению с апрелем, но улучшить результат год к году удалось мало кому.
Банк Дом.РФ в мае выдал ипотеки на 4,8 млрд руб. – это сопоставимо с результатами апреля и мая прошлого года, сообщил директор ипотечного бизнеса банка Игорь Ларин. Но заявок поступило почти на 20% больше, чем апреле, а по сравнению с маем прошлого года – более чем на 40%, говорит он. В мае банк получил почти 7000 заявок, и большая часть (86%) – на ипотеку с господдержкой, рассказывает Ларин.
Банк «Санкт–Петербург» в мае выдал ипотечных кредитов на 1,96 млрд руб. – на 80% больше, чем в апреле, сообщил его представитель. Но по сравнению с прошлым маем выдачи почти не изменились: 99% от результата 2019 г.
Абсолютбанк в мае выдал на 70% больше кредитов, чем в апреле, но на 40% меньше, чем в мае прошлого года. При этом почти половину (48%) выдач в мае составили сделки по программе господдержки, говорит его представитель.
Выдачи ПСБ в мае составили 4,6 млрд руб. и оказались на четверть ниже показателей апреля и на 8% – мая прошлого года, сообщила руководитель центра разработки ипотечных продуктов Марина Заботина. Это, в первую очередь, связано с ужесточением режима самоизоляции: в апреле было получено меньше заявок, сделки по которым можно было бы провести в мае, объясняет она. На ипотеку с господдержкой в мае пришлась половина поступивших в банк заявок на кредит и треть ипотечных выдач, добавляет она.
В Росбанке выдачи ипотеки упали на 24% к апрелю и на 15,5% ‒ к маю 2019 г., до 4,4 млрд руб., передал руководитель центра ипотечных продуктов и цифрового партнерского бизнеса Игорь Дмитриев. Решающую роль, по его мнению, сыграл март, в котором была реализована часть спроса апреля и мая.
В Райффайзенбанке объем выдач ипотечных кредитов сопоставим с показателями апреля, отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Антон Красильников, не раскрыв изменение к прошлому году. Доля заявок на ипотеку с господдержкой в банке составила 15%.
Сбербанк данные до публикации отчетности не раскрывает.
Чего ждать от мая
Полные данные по выдачам будут готовы к середине месяца, но уже сейчас, анализируя статистику заявок, можно заметить, что со второй половины апреля спрос на ипотечные кредиты начал восстанавливаться, говорит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Особенно заметно это стало после майских праздников, когда количество заявок граждан на получение ипотечных кредитов достигло 70% от уровня начала «докарантинного» марта, рассказывает он. Мартовских объемов майские выдачи, конечно, не достигнут, но по сравнению с апрелем можно ожидать роста на 30‒40%, полагает Волков. По его мнению, оживление на рынке во многом связано с началом действия программы льготной ипотеки.
Выдачи ипотеки по льготной ставке позволили банкам нарастить портфели, согласен директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Кроме того, в мае началось смягчение карантинных ограничений, что, во-первых, позволило заемщикам активнее смотреть потенциальные объекты покупки, а во-вторых, повысило их оптимизм в отношении стабильности будущих доходов, указывает он: «Эти факторы могли дать реализоваться отложенному спросу, накопленному в результате резкого снижения ипотечного кредитования в масштабах отрасли в апреле».
Начало прошлого года тоже было непростым для ипотечного рынка, напоминает аналитик Сбербанка Михаил Матовников: весной 2019 г. на рынке еще сохранялись высокие ставки (стоимость ипотеки начала снижаться уже летом), что, естественно, привело к снижению спроса и выдач. Кроме того, в мае выдачи традиционно падают из года в год из-за длинных выходных, указывает он: «Люди уезжают, а не берут кредиты».
Но в этом году поведение заемщиков изменилось, полагает он: нерабочим был весь апрель, при этом в начале апреля банки еще были закрыты. В результате часть сделок могла «переехать» на май, плюс россияне из-за карантина были вынуждены отказаться от поездок, перечисляет Матовников. В то же время заработала программа господдержки, которая должна повысить выдачи тех банков, которые активно кредитуют на покупку недвижимости на первичном рынке, считает он.