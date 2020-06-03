ВТБ выдал 40% ипотеки с господдержкой

Полные данные по выдачам будут готовы к середине месяца, но уже сейчас, анализируя статистику заявок, можно заметить, что со второй половины апреля спрос на ипотечные кредиты начал восстанавливаться, говорит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Особенно заметно это стало после майских праздников, когда количество заявок граждан на получение ипотечных кредитов достигло 70% от уровня начала «докарантинного» марта, рассказывает он. Мартовских объемов майские выдачи, конечно, не достигнут, но по сравнению с апрелем можно ожидать роста на 30‒40%, полагает Волков. По его мнению, оживление на рынке во многом связано с началом действия программы льготной ипотеки.