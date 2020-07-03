Что пандемия принесла частным инвесторам

Второй квартал этого года стал на редкость удачным для инвесторов, которые не испугались сделать вложения после мартовского обвала, вызванного пандемией и резким падением цен на нефть. Катастрофическая ситуация на рынках начала выправляться. Цена на нефть марки Brent после провала в апреле до $20 за баррель в июне стабилизировалась на уровне $38–42, многие страны начали постепенно снимать наложенные в пандемию ограничения. Ведущие зарубежные и российские фондовые индексы за апрель – июнь прибавили в среднем 10–20%. Большинство популярных у частных инвесторов финансовых активов выросли в цене. Убыточными оказались лишь вложения в акции отдельных компаний, а также в палладий.