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Что пандемия принесла частным инвесторам

На чем можно было заработать во II квартале 2020 года и как действовать дальше
Анна Третьяк Людмила Коваль
Максим Стулов и Евгений Разумный / Ведомости

Период пандемии оказался весьма доходным для инвесторов. За апрель – июнь вложения в акции многих крупных российских компаний принесли 10–30% дохода, в облигации – 5–10% 

Второй квартал этого года стал на редкость удачным для инвесторов, которые не испугались сделать вложения после мартовского обвала, вызванного пандемией и резким падением цен на нефть. Катастрофическая ситуация на рынках начала выправляться. Цена на нефть марки Brent после провала в апреле до $20 за баррель в июне стабилизировалась на уровне $38–42, многие страны начали постепенно снимать наложенные в пандемию ограничения. Ведущие зарубежные и российские фондовые индексы за апрель – июнь прибавили в среднем 10–20%. Большинство популярных у частных инвесторов финансовых активов выросли в цене. Убыточными оказались лишь вложения в акции отдельных компаний, а также в палладий.

Крепкая валюта

Рубль во II квартале оказался одной из самых крепких валют. Большинство твердых валют (доллар, евро, швейцарский франк, японская иена и др.) подешевели к рублю в среднем на 8–9%. Однако вернуться на допандемический уровень рублю не удалось – он отыграл лишь половину мартовских потерь и завершил квартал на отметках 70,44 руб./$ и 78,99 руб./евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных