Что пандемия принесла частным инвесторам

Что пандемия принесла частным инвесторамНа чем можно было заработать во II квартале 2020 года и как действовать дальше
Период пандемии оказался весьма доходным для инвесторов. За апрель – июнь вложения в акции многих крупных российских компаний принесли 10–30% дохода, в облигации – 5–10%
Второй квартал этого года стал на редкость удачным для инвесторов, которые не испугались сделать вложения после мартовского обвала, вызванного пандемией и резким падением цен на нефть. Катастрофическая ситуация на рынках начала выправляться. Цена на нефть марки Brent после провала в апреле до $20 за баррель в июне стабилизировалась на уровне $38–42, многие страны начали постепенно снимать наложенные в пандемию ограничения. Ведущие зарубежные и российские фондовые индексы за апрель – июнь прибавили в среднем 10–20%. Большинство популярных у частных инвесторов финансовых активов выросли в цене. Убыточными оказались лишь вложения в акции отдельных компаний, а также в палладий.
Крепкая валюта
Рубль во II квартале оказался одной из самых крепких валют. Большинство твердых валют (доллар, евро, швейцарский франк, японская иена и др.) подешевели к рублю в среднем на 8–9%. Однако вернуться на допандемический уровень рублю не удалось – он отыграл лишь половину мартовских потерь и завершил квартал на отметках 70,44 руб./$ и 78,99 руб./евро.