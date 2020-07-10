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Какие компании не поскупились на дивиденды

Выплаты за прошлый год выросли по 40% ликвидных акций
Анна Третьяк
Какие дивиденды доставят акционерам крупнейшие госбанки – главная интрига сезона /Александра Зотова для Ведомостей

Дивидендный сезон на российском рынке акций близится к концу: большинство компаний уже объявили итоговые дивиденды за 2019 г. В течение 25 дней после закрытия реестра для выплаты акционерам каждая компания должна перечислить дивиденды (за вычетом налога на доходы) на их счета. 

В этом году пандемия скорректировала график выплат: после внесения поправок в закон об акционерных обществах некоторые крупные эмитенты, например Сбербанк и ВТБ, перенесли решения о выплате дивидендов на сентябрь. В результате российские компании пока направили на дивиденды из прибыли 2019 г. около 2,6 трлн руб. против 2,8 трлн годом ранее, подсчитал стратег Газпромбанка Илья Фролов. Если Сбербанк и ВТБ выплатят столько, сколько ожидалось весной, совокупный размер дивидендов за 2019 г. достигнет 3,1 трлн руб. – это рекордная сумма для российского рынка, оценивает он.  

Рост дивидендов связан не столько с улучшением финансовых результатов (прибыли в 2019 г. в среднем снизились), сколько с повышением рядом компаний коэффициента выплат акционерам, замечает инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Иван Илюшин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных