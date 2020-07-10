Какие компании не поскупились на дивиденды

Какие компании не поскупились на дивидендыВыплаты за прошлый год выросли по 40% ликвидных акций
Дивидендный сезон на российском рынке акций близится к концу: большинство компаний уже объявили итоговые дивиденды за 2019 г. В течение 25 дней после закрытия реестра для выплаты акционерам каждая компания должна перечислить дивиденды (за вычетом налога на доходы) на их счета.
В этом году пандемия скорректировала график выплат: после внесения поправок в закон об акционерных обществах некоторые крупные эмитенты, например Сбербанк и ВТБ, перенесли решения о выплате дивидендов на сентябрь. В результате российские компании пока направили на дивиденды из прибыли 2019 г. около 2,6 трлн руб. против 2,8 трлн годом ранее, подсчитал стратег Газпромбанка Илья Фролов. Если Сбербанк и ВТБ выплатят столько, сколько ожидалось весной, совокупный размер дивидендов за 2019 г. достигнет 3,1 трлн руб. – это рекордная сумма для российского рынка, оценивает он.
Рост дивидендов связан не столько с улучшением финансовых результатов (прибыли в 2019 г. в среднем снизились), сколько с повышением рядом компаний коэффициента выплат акционерам, замечает инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Иван Илюшин.