Какие компании не поскупились на дивиденды

В этом году пандемия скорректировала график выплат: после внесения поправок в закон об акционерных обществах некоторые крупные эмитенты, например Сбербанк и ВТБ, перенесли решения о выплате дивидендов на сентябрь. В результате российские компании пока направили на дивиденды из прибыли 2019 г. около 2,6 трлн руб. против 2,8 трлн годом ранее, подсчитал стратег Газпромбанка Илья Фролов. Если Сбербанк и ВТБ выплатят столько, сколько ожидалось весной, совокупный размер дивидендов за 2019 г. достигнет 3,1 трлн руб. – это рекордная сумма для российского рынка, оценивает он.