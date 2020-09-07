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Чего хотят инвесторы

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Доля частных инвесторов на рынке акций Мосбиржи достигла 46% /Евгений Разумный / Ведомости

Количество брокерских счетов физических лиц, открытых на Московской бирже, к концу августа 2020 г. достигло 6,2 млн. Только в августе такие счета открыли 515 500 человек (это месячный рекорд за все время наблюдений), а с начала года – 2,4 млн человек. Активность частных инвесторов, по данным Мосбиржи, выросла почти втрое: в августе сделки совершало более 950 000 человек против 336 200 в среднем за месяц в первом полугодии. На Санкт-Петербургской бирже в августе количество активных счетов увеличилось на 13% по сравнению с июлем и превысило 367 000.

«В этом году мы видим по-настоящему массовый приток частных инвесторов. Из-за снижения доходности банковских вкладов инвестировать пытаются даже те, кто раньше не рассматривал фондовый рынок как способ вложения денег, – отмечает Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-капитал». – И у многих из них еще нет соответствующего опыта или он очень небольшой».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных