Чего хотят инвесторы

Количество брокерских счетов физических лиц, открытых на Московской бирже, к концу августа 2020 г. достигло 6,2 млн. Только в августе такие счета открыли 515 500 человек (это месячный рекорд за все время наблюдений), а с начала года – 2,4 млн человек. Активность частных инвесторов, по данным Мосбиржи, выросла почти втрое: в августе сделки совершало более 950 000 человек против 336 200 в среднем за месяц в первом полугодии. На Санкт-Петербургской бирже в августе количество активных счетов увеличилось на 13% по сравнению с июлем и превысило 367 000.