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От 1000 рублей до бесконечности

Практически каждый может подобрать для себя программу инвестирования, отвечающую его склонности к риску и финансовым возможностям
Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

По данным Агентства по страхованию вкладов, по состоянию на 1 июля 2020 г. средний размер депозита физических лиц в банках (с учетом вкладов индивидуальных предпринимателей, но без учета счетов до 1000 руб.) составил 180 000 руб. При этом почти 36% вкладов в банках приходится на депозиты от 100 000 до 1 млн руб. Такой размер инвестиционного капитала вполне достаточен, чтобы безопасно выходить с ним на фондовый рынок, замещая быстро теряющие в доходности вклады другими инструментами. Существующие на рынке продукты позволяют делать это и с гораздо меньшими суммами, уверены эксперты.

Стратегии на десятки тысяч...

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных