От 1000 рублей до бесконечности

От 1000 рублей до бесконечностиПрактически каждый может подобрать для себя программу инвестирования, отвечающую его склонности к риску и финансовым возможностям
По данным Агентства по страхованию вкладов, по состоянию на 1 июля 2020 г. средний размер депозита физических лиц в банках (с учетом вкладов индивидуальных предпринимателей, но без учета счетов до 1000 руб.) составил 180 000 руб. При этом почти 36% вкладов в банках приходится на депозиты от 100 000 до 1 млн руб. Такой размер инвестиционного капитала вполне достаточен, чтобы безопасно выходить с ним на фондовый рынок, замещая быстро теряющие в доходности вклады другими инструментами. Существующие на рынке продукты позволяют делать это и с гораздо меньшими суммами, уверены эксперты.
Стратегии на десятки тысяч...
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