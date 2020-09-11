От 1000 рублей до бесконечности

По данным Агентства по страхованию вкладов, по состоянию на 1 июля 2020 г. средний размер депозита физических лиц в банках (с учетом вкладов индивидуальных предпринимателей, но без учета счетов до 1000 руб.) составил 180 000 руб. При этом почти 36% вкладов в банках приходится на депозиты от 100 000 до 1 млн руб. Такой размер инвестиционного капитала вполне достаточен, чтобы безопасно выходить с ним на фондовый рынок, замещая быстро теряющие в доходности вклады другими инструментами. Существующие на рынке продукты позволяют делать это и с гораздо меньшими суммами, уверены эксперты.