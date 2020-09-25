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IT, e-commerce, девелоперы и Китай

Лучшие инвестиционные стратегии на остаток осени
Ольга Кучерова
В целом эксперты отмечают сейчас снижение аппетита к риску у большинства инвесторов в связи с высокой волатильностью рынков и неопределенностью развития ситуации с коронавирусом /Lucas Jackson / Reuters

Среди основных факторов, которые будут определять состояние и направление движения фондовых рынков до конца года, эксперты называют локдауны и локауты в связи с возможной второй волной COVID-19, президентские выборы в США, а также увеличение налогов на компании сырьевого сектора в России, вследствие чего инвесторы охладевают к нефтянке и в целом к компаниям добывающего сектора. В центре их внимания остаются акции технологического сектора и e-commerce, выигрывающие от противоковидных ограничений. Но есть и особенные истории, на которые стоит обратить внимание.

E-commerce и другие

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных