IT, e-commerce, девелоперы и Китай

Среди основных факторов, которые будут определять состояние и направление движения фондовых рынков до конца года, эксперты называют локдауны и локауты в связи с возможной второй волной COVID-19, президентские выборы в США, а также увеличение налогов на компании сырьевого сектора в России, вследствие чего инвесторы охладевают к нефтянке и в целом к компаниям добывающего сектора. В центре их внимания остаются акции технологического сектора и e-commerce, выигрывающие от противоковидных ограничений. Но есть и особенные истории, на которые стоит обратить внимание.