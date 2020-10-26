Сезон охоты на инвестора

Банки, противостоя оттоку средств физических лиц с вкладов, и инвестиционные компании, пытаясь переориентировать эти деньги на себя, ищут новые способы привлечения клиентов. Иногда они готовы расширять клиентскую базу даже в ущерб текущим заработкам. Компании снижают комиссии за проведение сделок (иногда до нуля), отменяют другие платежи, бесплатно учат новичков, делятся аналитикой, распространяют гарантию возврата средств на инвестиционные продукты. Многими из этих предложений стоит воспользоваться, считают эксперты, но в ряде случаев осторожность не помешает.