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Сезон охоты на инвестора

Стоит ли воспользоваться акциями и скидками инвестиционных компаний
Ольга Кучерова
Евгений Разумный / Ведомости

Банки, противостоя оттоку средств физических лиц с вкладов, и инвестиционные компании, пытаясь переориентировать эти деньги на себя, ищут новые способы привлечения клиентов. Иногда они готовы расширять клиентскую базу даже в ущерб текущим заработкам. Компании снижают комиссии за проведение сделок (иногда до нуля), отменяют другие платежи, бесплатно учат новичков, делятся аналитикой, распространяют гарантию возврата средств на инвестиционные продукты. Многими из этих предложений стоит воспользоваться, считают эксперты, но в ряде случаев осторожность не помешает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных