С покупкой серебра и акций добывающих его компаний следует быть осторожнее

Массовая скупка серебра, устроенная в конце января частными инвесторами, входящими в группу WallStreetBets (WSB), спровоцировала локальный рост цен на драгметалл на 12% до $30,35 за тройскую унцию. Эксперты отмечают повышенную чувствительность рынка серебра к атакам спекулянтов, но, прогнозируя дальнейший рост цен, считают его интересным активом даже для консервативных инвесторов. Правда, при определенных условиях.