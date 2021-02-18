С покупкой серебра и акций добывающих его компаний следует быть осторожнее

С покупкой серебра и акций добывающих его компаний следует быть осторожнееЦена на серебро будет расти, но эксперты предупреждают о рисках инвестиций в этот актив
Массовая скупка серебра, устроенная в конце января частными инвесторами, входящими в группу WallStreetBets (WSB), спровоцировала локальный рост цен на драгметалл на 12% до $30,35 за тройскую унцию. Эксперты отмечают повышенную чувствительность рынка серебра к атакам спекулянтов, но, прогнозируя дальнейший рост цен, считают его интересным активом даже для консервативных инвесторов. Правда, при определенных условиях.
Есть куда расти
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