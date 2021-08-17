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Китайская головоломка

Что делать инвесторам в ситуации прессинга властей КНР в отношении хайтек-компаний
Максим Шеин
AP

В последнее время спектр внимания китайских регуляторов расширяется все активнее. Под прессинг попали хайтек-компании, которых заставили отвязать платежные системы от рискованных финансовых продуктов, после IPO в США проблемы возникли у Didi, Tencent досталось за компьютерные игры, и вот недавно гнев Пекина обрушился на производителей интегральных микросхем (микрочипов) из-за резкого роста цен на их продукцию. Действительно, из-за пандемии COVID-19 возник дефицит микрочипов и их стоимость возросла по разным товарным позициям в 3–10 раз. 

Для инвесторов такой «наезд» выглядит по меньшей мере странным. Это плохо согласуется с планами Китая радикально ослабить или даже устранить полностью свою зависимость от импорта высокотехнологичной продукции из США, всячески поощряя разработки внутри страны. Эта тема стартовала в 2014 г., но до сих пор Китай ежегодно импортирует полупроводниковой продукции более чем на $300 млрд, а крупные технологические компании США около четверти своей продукции реализуют в Китае. Кое-чего Китай уже добился, но эти результаты скорее количественного, а не качественного содержания. Производство микросхем в июне увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45%, а количество новых фирм, занимающихся выпуском полупроводниковой продукции, за этот период утроилось. Но за последние шесть лет расклад сил на мировом рынке полупроводников практически не поменялся в пользу Китая. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных