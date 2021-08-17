Китайская головоломка

Для инвесторов такой «наезд» выглядит по меньшей мере странным. Это плохо согласуется с планами Китая радикально ослабить или даже устранить полностью свою зависимость от импорта высокотехнологичной продукции из США, всячески поощряя разработки внутри страны. Эта тема стартовала в 2014 г., но до сих пор Китай ежегодно импортирует полупроводниковой продукции более чем на $300 млрд, а крупные технологические компании США около четверти своей продукции реализуют в Китае. Кое-чего Китай уже добился, но эти результаты скорее количественного, а не качественного содержания. Производство микросхем в июне увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45%, а количество новых фирм, занимающихся выпуском полупроводниковой продукции, за этот период утроилось. Но за последние шесть лет расклад сил на мировом рынке полупроводников практически не поменялся в пользу Китая.