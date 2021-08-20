Инвестидея: у акций «Магнита» потенциал роста от 7,5 до 16,5%

Расходы американцев в июле упали сильнее, чем ожидали экономисты. Розничные продажи снизились на 1,1% в годовом выражении против ожидавшегося аналитиками снижения на 0,2%. Выход слабой статистики усилил опасения по поводу темпов восстановления американской экономики, на 70% зависящей от потребления. В результате ведущие фондовые индексы США завершили торговую сессию вторника, 17 августа, значительной просадкой: Dow Jones Industrials снизился на 0,8%, S&P 500 потерял 0,7%, NASDAQ Composite – более 0,9%. 18 августа индексы продолжили падение – на этот раз из-за опасений, что ФРС перестанет поддерживать экономику уже в этом году: Dow – на 1,08%, S&P 500 – на 1,07%, NASDAQ – на 0,89%.