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Инвестидея: у акций «Магнита» потенциал роста от 7,5 до 16,5%

Это связано с восстановлением розничных продаж и агрессивной экспансией компании
Инга Сангалова
Инвестидея: у акций «Магнита» потенциал роста от 7,5 до 16,5% /Евгений Разумный / Ведомости

Расходы американцев в июле упали сильнее, чем ожидали экономисты. Розничные продажи снизились на 1,1% в годовом выражении против ожидавшегося аналитиками снижения на 0,2%. Выход слабой статистики усилил опасения по поводу темпов восстановления американской экономики, на 70% зависящей от потребления. В результате ведущие фондовые индексы США завершили торговую сессию вторника, 17 августа, значительной просадкой: Dow Jones Industrials снизился на 0,8%, S&P 500 потерял 0,7%, NASDAQ Composite – более 0,9%. 18 августа индексы продолжили падение – на этот раз из-за опасений, что ФРС перестанет поддерживать экономику уже в этом году: Dow – на 1,08%, S&P 500 – на 1,07%, NASDAQ – на 0,89%.

В то же время крупнейшие ритейлеры США – Walmart, Home Depot, Target – отчитались о выручке и прибыли во II квартале с превышением прогнозов. Они начали восстанавливаться после локдауна и, судя по собственным оценкам, завершат год лучше, чем ожидали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных