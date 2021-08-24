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Федрезерв сокращает стимулы: к чему готовиться инвесторам

Какие отрасли пострадают больше всего, как сильно может просесть рынок акций США и как это отразится на российском рынке
Инга Сангалова
Федрезерв сокращает стимулы: к чему готовиться инвесторам /Евгений Разумный / Ведомости

Федрезерв США может приступить к сокращению стимулирования экономики, развернутого с марта 2020 г. в ответ на пандемию, следует из так называемых «минуток» – протоколов последнего заседания американского центробанка. Пока не ясно, когда именно ФРС начнет сворачивать стимулы – уже в начале осени или ближе к концу года. Но завершить покупку активов она намерена до повышения ключевой ставки.

На публикацию «минуток» рынки отреагировали падением из-за возросших опасений по поводу темпов восстановления экономики США: Dow Jones Industrial (-1,1%), S&P 500 (-1,07%), NASDAQ (-0,9%), нефть WTI (-1,7%), медь (-1,16%), золото (-0,7%). «Ведомости» разбирались, какие отрасли пострадают больше всего, как сильно может просесть рынок акций США и как это отразится на российском рынке с учетом того, что Банк России начал повышать ключевую ставку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных