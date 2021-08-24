Федрезерв сокращает стимулы: к чему готовиться инвесторам

Федрезерв США может приступить к сокращению стимулирования экономики, развернутого с марта 2020 г. в ответ на пандемию, следует из так называемых «минуток» – протоколов последнего заседания американского центробанка. Пока не ясно, когда именно ФРС начнет сворачивать стимулы – уже в начале осени или ближе к концу года. Но завершить покупку активов она намерена до повышения ключевой ставки.