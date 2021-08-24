Федрезерв сокращает стимулы: к чему готовиться инвесторам

Федрезерв сокращает стимулы: к чему готовиться инвесторамКакие отрасли пострадают больше всего, как сильно может просесть рынок акций США и как это отразится на российском рынке
Федрезерв США может приступить к сокращению стимулирования экономики, развернутого с марта 2020 г. в ответ на пандемию, следует из так называемых «минуток» – протоколов последнего заседания американского центробанка. Пока не ясно, когда именно ФРС начнет сворачивать стимулы – уже в начале осени или ближе к концу года. Но завершить покупку активов она намерена до повышения ключевой ставки.
На публикацию «минуток» рынки отреагировали падением из-за возросших опасений по поводу темпов восстановления экономики США: Dow Jones Industrial (-1,1%), S&P 500 (-1,07%), NASDAQ (-0,9%), нефть WTI (-1,7%), медь (-1,16%), золото (-0,7%). «Ведомости» разбирались, какие отрасли пострадают больше всего, как сильно может просесть рынок акций США и как это отразится на российском рынке с учетом того, что Банк России начал повышать ключевую ставку.