Баффетт меняет инвестиционные привычки

Легендарный инвестор Уоррен Баффетт, которому 30 августа исполнился 91 год, готов идти в ногу со временем и даже менять свои инвестиционные предпочтения, если того требуют новые тенденции в мировой экономике и на финансовом рынке. Раньше он предпочитал вкладываться в железные дороги и авиакомпании, в банки и страховые компании, в производителей продуктов питания и напитков. Сейчас акцент явно сместился на технологии. Их доля в инвестпортфеле Berkshire Hathaway – компании, которую Баффетт купил в 1965 г. и с тех пор превратил ее в крупный инвестиционный конгломерат, – достигает почти половины. Возможно, не без вмешательства молодых инвестиционных менеджеров Тодда Комбса и Теда Вешлера, но очевидно с его ведома.