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Баффетт меняет инвестиционные привычки

Какие уроки могут из этого извлечь инвесторы
Инга Сангалова
BILL PUGLIANO / Getty Images via AFP

Легендарный инвестор Уоррен Баффетт, которому 30 августа исполнился 91 год, готов идти в ногу со временем и даже менять свои инвестиционные предпочтения, если того требуют новые тенденции в мировой экономике и на финансовом рынке. Раньше он предпочитал вкладываться в железные дороги и авиакомпании, в банки и страховые компании, в производителей продуктов питания и напитков. Сейчас акцент явно сместился на технологии. Их доля в инвестпортфеле Berkshire Hathaway – компании, которую Баффетт купил в 1965 г. и с тех пор превратил ее в крупный инвестиционный конгломерат, – достигает почти половины. Возможно, не без вмешательства молодых инвестиционных менеджеров Тодда Комбса и Теда Вешлера, но очевидно с его ведома.

Баффетт никогда не вкладывался в бизнес, которого не понимал. А свое отношение к инновациям он выразил 25 лет назад в традиционном ежегодном послании к акционерам. «Как граждане мы с Чарли Мангером (вице-президентом Berkshire Hathaway. – «Ведомости») приветствуем перемены – новые продукты, свежие идеи, инновационные процессы способствуют росту уровня жизни в нашей стране, и это безусловно хорошо. Но как инвесторы мы реагируем на инновационную отрасль, как на освоение космоса: приветствуем его изучение, но предпочитаем сами не летать», – написал он в письме акционерам в 1996 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных