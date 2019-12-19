Осторожность и осмотрительность выручат инвестора в наступающем году
Наступающий год может стать весьма трудным для инвесторов на фондовом рынке. На то есть много причин. Среди них – затянувшийся бычий рынок: он длится уже одиннадцатый год, а как известно, деревья не растут до небес. Нынешний год был годом искусственно отложенной коррекции на фондовом рынке, и вполне возможно, что за это нам придется заплатить бóльшую, чем обычно, цену. Без понимания этого, на мой взгляд, невозможно правильно спланировать инвестиции. И не важно, произойдет коррекция в следующем году или через год, она представляется неизбежной. Во всяком случае, этому учит история, и этот фактор каждый инвестор должен держать в голове.
Политика
Главным драйвером фондового рынка в следующем году, по всей видимости, будут выборы президента США. Полагаю, Дональд Трамп сделает все возможное и невозможное, чтобы инвестор не был разочарован. Интересный факт: с 1928 г. каждый год выборов президента США, как правило, был удачным для фондового рынка. Из 23 выборных лет лишь четыре завершились падением американских фондовых индексов. Например, в 2000 г., когда Буш-младший сражался с Альбертом Гором, а на рынке начал сдуваться технологический пузырь, S&P 500 опустился на 9,1%. А самый трагичный обвал этого индекса, на 37%, пришелся на 2008 г., когда Барак Обама победил сенатора Джона Маккейна.
Не нужно забывать и о начавшейся процедуре импичмента. Хотя рынок сейчас практически не реагирует на это событие, полагая, что большинство республиканцев в сенате не дадут ему случиться, я бы не скидывал это фактор со счетов. Америка без Трампа – это сильный негатив для рынка, который уже слишком явно «подсел» не только на низкие ставки, но и на словесные интервенции президентского Twitter.