Осторожность и осмотрительность выручат инвестора в наступающем году

Наступающий год может стать весьма трудным для инвесторов на фондовом рынке. На то есть много причин. Среди них – затянувшийся бычий рынок: он длится уже одиннадцатый год, а как известно, деревья не растут до небес. Нынешний год был годом искусственно отложенной коррекции на фондовом рынке, и вполне возможно, что за это нам придется заплатить бóльшую, чем обычно, цену. Без понимания этого, на мой взгляд, невозможно правильно спланировать инвестиции. И не важно, произойдет коррекция в следующем году или через год, она представляется неизбежной. Во всяком случае, этому учит история, и этот фактор каждый инвестор должен держать в голове.