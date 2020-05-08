Каковы особенности имущественных отношений в гражданском бракеБез штампа в паспорте сложнее вести совместный бизнес, получать наследство и даже делать подарки
Желание россиян вступать в официальный брак уменьшается год за годом. За пять лет по 2018 г. количество зарегистрированных браков, по данным Росстата, снизилось почти на треть. Все чаще вместо традиционных браков, зарегистрированных в ЗАГСе под марш Мендельсона, люди живут в так называемом гражданском браке.
Казалось бы, разница между официальным и гражданским браком лишь в наличии штампа в паспорте, но с юридической точки зрения это весьма ощутимая разница. Рассмотрим трудности, с которыми чаще всего сталкиваются такие «супруги», и что им делать.
Личное или общее?
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам