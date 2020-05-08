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Каковы особенности имущественных отношений в гражданском браке

Без штампа в паспорте сложнее вести совместный бизнес, получать наследство и даже делать подарки
Дмитрий Мишин , юрист практики оказания услуг частным клиентам PwC Legal

Желание россиян вступать в официальный брак уменьшается год за годом. За пять лет по 2018 г. количество зарегистрированных браков, по данным Росстата, снизилось почти на треть. Все чаще вместо традиционных браков, зарегистрированных в ЗАГСе под марш Мендельсона, люди живут в так называемом гражданском браке.

Казалось бы, разница между официальным и гражданским браком лишь в наличии штампа в паспорте, но с юридической точки зрения это весьма ощутимая разница. Рассмотрим трудности, с которыми чаще всего сталкиваются такие «супруги», и что им делать.

Личное или общее?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных