Желание россиян вступать в официальный брак уменьшается год за годом. За пять лет по 2018 г. количество зарегистрированных браков, по данным Росстата, снизилось почти на треть. Все чаще вместо традиционных браков, зарегистрированных в ЗАГСе под марш Мендельсона, люди живут в так называемом гражданском браке.