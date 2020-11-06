Акции выглядят надежнее облигацийНа ближайшие месяцы облигации лишились своих защитных свойств
Каждый интересующийся ценными бумагами прекрасно знает, чем отличаются акции от облигаций. Облигации – это защитный актив, более подходящий консервативным инвесторам и обеспечивающий защитную функцию для инвестиционных портфелей. Акции – актив, предлагающий более высокую доходность, но также сопряженный со значительно более высокими рисками.
Все это соответствовало действительности на протяжении длительного периода времени. Однако в условиях околонулевых процентных ставок, которые мы наблюдаем сейчас в развитых странах, эти тезисы пора – хотя бы отчасти – подвергнуть сомнению.
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