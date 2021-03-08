В 2021 г. рынки перейдут в стадию восстановления. До сих пор рост обеспечивали бенефициары удаленки и эпидемии, но скоро ситуация изменится. Мир возвращается к привычной реальности, и в фокусе инвесторов будут другие секторы и компании. Грубо говоря, это значит, что скоро придет время продавать акции Tesla и Apple и покупать бумаги аутсайдеров 2020 г. – авиакомпаний и туристических холдингов. Инвесторы, которые спокойно переживут минус и дождутся роста – а случится это если не летом, то к концу года наверняка, – по итогам года могут рассчитывать на хорошую прибыль.