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Пора покупать аутсайдеров

Инвесторам самое время возвращаться в докоронавирусную реальность
Иван Чубарь , директор по стратегическому анализу СК «Росгосстрах жизнь»

В 2021 г. рынки перейдут в стадию восстановления. До сих пор рост обеспечивали бенефициары удаленки и эпидемии, но скоро ситуация изменится. Мир возвращается к привычной реальности, и в фокусе инвесторов будут другие секторы и компании. Грубо говоря, это значит, что скоро придет время продавать акции Tesla и Apple и покупать бумаги аутсайдеров 2020 г. – авиакомпаний и туристических холдингов. Инвесторы, которые спокойно переживут минус и дождутся роста – а случится это если не летом, то к концу года наверняка, – по итогам года могут рассчитывать на хорошую прибыль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных