Рост российского рынка e-commerce привел и к росту киберпреступностиВ 2020 году нанесенный мошенниками урон составил 150 млрд рублей
В 2020 г. цифровые индустрии пожинали плоды тотальной онлайнизации: объем российского рынка e-commerce вырос в 1,5 раза, а трафик интернет-банкинга впервые превысил показатели посещаемости физических отделений. Удаленное взаимодействие с брендами стало нормой.
Все это стало одновременно своеобразным драйвером для мошенников. Чтобы понять зависимость между трендами потребления и мошенничеством, в конце прошлого года мы провели исследование. В нем приняли участие 1600 респондентов, проживающих в 80 регионах России из всех федеральных округов. В фокусе внимания были четыре популярных вида мошенничества: махинации с банковскими картами, обман при онлайн-шопинге, схемы с цифровыми средствами связи, фальшивые услуги медицины и диагностики. В результате мы получили ряд важных инсайтов.