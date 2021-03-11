Все это стало одновременно своеобразным драйвером для мошенников. Чтобы понять зависимость между трендами потребления и мошенничеством, в конце прошлого года мы провели исследование. В нем приняли участие 1600 респондентов, проживающих в 80 регионах России из всех федеральных округов. В фокусе внимания были четыре популярных вида мошенничества: махинации с банковскими картами, обман при онлайн-шопинге, схемы с цифровыми средствами связи, фальшивые услуги медицины и диагностики. В результате мы получили ряд важных инсайтов.