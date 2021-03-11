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Рост российского рынка e-commerce привел и к росту киберпреступности

В 2020 году нанесенный мошенниками урон составил 150 млрд рублей
Юрий Вопилов , основатель, гендиректор BrandMonitor

В 2020 г. цифровые индустрии пожинали плоды тотальной онлайнизации: объем российского рынка e-commerce вырос в 1,5 раза, а трафик интернет-банкинга впервые превысил показатели посещаемости физических отделений. Удаленное взаимодействие с брендами стало нормой.

Все это стало одновременно своеобразным драйвером для мошенников. Чтобы понять зависимость между трендами потребления и мошенничеством, в конце прошлого года мы провели исследование. В нем приняли участие 1600 респондентов, проживающих в 80 регионах России из всех федеральных округов. В фокусе внимания были четыре популярных вида мошенничества: махинации с банковскими картами, обман при онлайн-шопинге, схемы с цифровыми средствами связи, фальшивые услуги медицины и диагностики. В результате мы получили ряд важных инсайтов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных